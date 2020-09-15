Çocuklarda öksürük ciddi bir sorunun belirtisi olabilir

Çocuklarda öksürüğün sebepleri aileler tarafından araştırılıyor. Öksürüğün tek başına bir hastalık olmadığını belirten uzmanlar, çocuklarda uzun süreli öksürüğün sebebinin iltihap olduğunu söyledi. İşte çocuklarda öksürük için evde yapılması gerekenler...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, çocuklarda öksürükle ilgili şu bilgileri verdi:

"Çocuklarda öksürük birçok ailenin endişelenmesi yol açan bir durum haline gelerek, hem çocuğun yorulmasına hem de ailenin de keyfinin ve uykularının kaçmasına neden olabilir. Özellikle kış mevsimleri yaklaşırken serinleyen hava ve kötü hava şartları çocuklarda soğuk algınlığı oluşmasına ve burun akıntısının geriye giderek solunum borusunu tahriş etmesine sebep olabilmektedir. Öksürük tek başına bir hastalık olmamakla birlikte, mevcut olan bir rahatsızlığa yönelik vücudun göstermiş olduğu tepkidir. Bu nedenle çocuklar uzun süreli öksürüklerde solunum yolunda bulunan iltihabı atmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte yanlarında sigar tüketimi gerçekleşiyorsa bu da çocukların solunum yollarını tahriş ederek öksürmesine sebep olmaktadır. Öksürme süresi eğer 2 ya da 3 haftadan uzun sürüyorsa daha ciddi problemlerin bulunabileceği akla getirilerek uzman bir doktora gösterilmesi önem taşımaktadır.”

ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜK İÇİN EVDE NELER YAPILABİLİR?

Öksürüğün tedavisinin nasıl olması gerektiğine değinen Yakar şunlara değindi: