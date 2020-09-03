Çocuklarda horlama önemli bir sağlık sorununun habercisi olabilir

Çocuklarda zor nefes alma, geniz eti, horlama gibi sorunlar ileride önemli sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor. Özellikle geniz eti olan çocuklarda duyma sorunlarının baş gösterdiğini belirten uzmanlar, çocuklarda horlama ya da ağzı açık uyuma sorunu gibi durumunda hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Haksever, Aralık ayından itibaren dünyada yayılmaya başlayan koronavirüs salgınının sağlık alanında birçok alışkanlıkları değiştirdiğini belirtti.



Bu süreçte bazı şeylerin dikkat çektiğini belirten Haksever, şu şekilde konuştu:

"En önemlisi vatandaşlarımızın tedirginliğinden dolayı hastanelere geç başvurması, dolayısıyla bazı hastalıkları ileri evrede tespit ettiğimizi fark ettik. Baş boyun tümörlerinde ileri safhalarda tümörler tespit etmeye başladık. 40 yaş üstünde bir kişi, baş boyun bölgesinde bir kitle tespit edildiğinde, yani boyunda sertlik, yumru, beze tespit edildiği zaman gerekli tedbirleri de alarak maske mesafe kullarına uyarak bir an önce hastaneye gitmelidir. Bir diğer önemli konu ise, çocukların takibidir. Ebeveynler çocuklarını dikkatli gözlemlesinler. Eğer çocuğun geceleri horlaması, ağzı açık uyuması varsa özellikle de bizim apne dediğimiz nefes durması varsa yine temizlik maske mesafe kurallarına uyarak hekimleriyle görüşsünler ve sağlıklarını ihmal etmesinler.”

KÜÇÜK SORUNLAR BÜYÜK AMELİYATLARA NEDEN OLABİLİR



Geç kalınmış bir durumda neler olabileceğini sıralayan Doç. Dr. Haksever,