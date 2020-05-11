Çocuklarda dengesizlik sorununun sebepleri

Çocuklarda dengesizlik neden olur ebeveynler tarafından merak ediliyor. Örneğin bazı çocuklarda bir anda istem dışı dans eder gibi hareketler gelişir. Çocuk dilini dışarıda tutamaz. Yerinde duramaz. Sürekli hareket eder. Bazı psikolojik değişimlere sebep olur. Bunların sebebini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Çocuk Nörolojisi Uzmanı, Doç. Dr. Sedat Işıkay, çocuklarda dengesizlik sorununa dikkat çekerek, bu hastalığın beyin ve beyincik ve beyinciğe bağlı sinir yollarının etkilendiği durumlarda ortaya çıktığını kaydetti.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Dr. Işıkay, Dengesizlik rahatsızlığının beyin, beyincik ve beyinciğe bağlı sinir yollarının etkilendiği durumlarda geliştiğini hatırlattı. Çocuk Nöroloji pratiğinde sık olarak görülen, beyincik kaynaklı dengesizlik durumuna “serebellar ataksi” isminin verildiğini belirten Doç. Dr. Işıkay, Dengesizlik hastalığının ilk başlarda hafif seyrettiğini, bu durumun ağır bir sürece kadar değişiklik gösterebildiğini, dengesizlik durumunun geniş tabanlı sarhoşvari bir yürüyüş ile belirti verebildiğine dikkat çekti.





Dengesizliğin en sık nedenleri arasında ilaç zehirlenmeleri, suçiçeği gibi enfeksiyonları izleyen beyincik tutulumları ve beyin-beyincik tümörleri olduğunu belirten Dr. Işıkay, şu şekilde konuştu:

"Enfeksiyon ile ilişkili dengesizlik nedenleri içinde çocuklarda en sık görülen akut serebellar ataksidir. 1 ile 4 yaş arasındaki çocuklarda Viral ve diğer enfeksiyonlardan (su çiceği, kabakulak) sonra 1-3 hafta içinde gelişir. Ağır olan vakaları yatırarak damardan serum ve ilaçlarla tedavi ediyoruz. Başlangıçta kusma görülebilmektedir. Gövde ve ekstremitelerde (kollarda ve bacaklarda) ataksi, dizartri (konuşma bozukluğu) ve hastaların yarısında gözlerde istemsiz hareket (nistagmus) gözlenir. Akut serebellar ataksi birkaç günde bazen de 3-4 haftada iyileşir. Hafif derecede belirti veren hastalık kimi zaman da 2-5 ay devam edebilir. Dengesizlik bir beyin tümörünün ilk bulgusu olabilir. Beyin ve beyincik tümörlerinde dengesizlik yavaş yavaş başlayarak giderek artar. Kafa içi basıncının artması neticesinde bulantı, kusma, çift görme, gözlerde şaşılık ve bilinç değişiklikleri görülebilir. Çocuklarımızda dengesizlik rahatsızlığını, okulda başarılı olan bir çocuğun başarısının giderek azalmasından bazen de çocuğun yürüyemez hale gelmesinden anlayabiliriz. Bazı çocuklarda bulgular öyle sinsidir ki hafif bir kişilik ve karakter değişikliği ile yıllarca kendini göstermeyebilir. İlaç zehirlenmeleri de dengesizlik sebebi olabilmektedir. Yeşil reçete bazı ilaç zehirlenmelerinde veya çocukların ilaç yaramazlıkları sonucunda ortaya dengesizlik çıkabilmektedir. Bu nedenle evde özellikle yeşil reçete ve diğer tüm ilaçlar çocukların ulaşamayacağı yerlere konulmalıdır. Zehirlenme durumunda çocuk için hemen acile başvurulmalı ve mide yıkama uygulaması yapılmalıdır.’’

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Sedat Işıkay, GBS (Guillain-Barre Sendromu) sinir iltihabı sonucu gelişen bir felç durumu olduğunu ve dengesizliğin başka bir nedeninin de Guillain-Barre Sendromu denilen hastalık olduğunu sözlerine ekledi.

GBS genellikle geçirilen bir üst solunum yolu enfeksiyonunu izleyen günlerde bazen aynı zamanda geliştiğini ifade etti. Hastalığın hafif bir dengesizlik, yürüme bozukluğu ile başlayarak, ayaklardan yukarıya doğru ilerlediğini, bu rahatsızlıkta solunum cihazı ihtiyacı olabileceğini vurguladı.

5-15 YAŞ ARASINA DİKKAT

Ülkemizde halen büyük bir sorun olan akut romatizmal ateş dediğimiz kalp romatizma hastalığının beyni etkilemesi sonucu ani dengesizlik gelişebildiğini belirten Işıkay, şu şekilde konuştu: