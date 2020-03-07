Çocuklara özel sıvı el sabunu

Çocukların cildinin temiz ve sağlıklı kalmasına yardımcı olan bal, yeşil çay ve rooibos ile zenginleştirilmiş sıvı el sabunu geliştirildi. Bu sabun marka tarafından çocukların cildinin 12 yaşına kadar gelişmeye devam ettiğini göz önüne alarak, bir yandan onların narin cildini temizlerken diğer yandan koruması amacıyla özel olarak hazırlandı. B al, yeşil çay ve rooibos özleri ve yaprakları da dahil olmak üzere, doğal bileşenlerin bir karışımıyla zenginleştirilen Johnson’s Saf Koruma ailesi , cildin temiz ve sağlıklı kalmasına yardımcı olan vücut şampuanı, sıvı el sabunu ve katı sabundan oluşuyor.

Gerçek göz yakmayan formülü sayesinde, Saf Koruma Vücut Şampuanı (500 ml) ile çocuğunuzla mis kokulu bir banyo keyfi yaşayabilir ve bu anları aranızdaki bağı güçlendirmek için kullanabilirsiniz.



Kirden arındırırken çocuğunuzun narin cildini koruyan Saf Koruma Sıvı El Sabunu (300ml) ve Saf Koruma Çocuk Sabunu (100g) ürünlerimiz de tıpkı vücut şampuanı gibi doğal bal içerir; yeşil çay ve rooibos özlüdür. Saf Koruma ailesi ürünleri alkol ve SLS/SLES içermez. Hipoalerjeniktir ve pH seviyesi cilt ile uyumludur. Pediatrist ve dermatolog tarafından test edilmiştir. Çocuğunuzun cildinin temiz ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

BİREYSEL TEMİZLİK KURALLARINA UYALIM



Koronavirüsün dünya üzerinde giderek büyüyen bir tehdit hâlini alması temizlik ve hijyen konusunu daha sık gündemimize almamıza yol açıyor. Kış mevsiminde, sonrasında da mevsim geçişlerinde sıkça maruz kaldığımız hastalıklar en çok da temizlik kuralları dikkate alınmadığında virüslerin daha rahat dolaşımda olmasından dolayı salgına dönüşüyor. Şehir merkezlerinde toplu taşıma araçları, eğitim kurumları, kamu binaları, AVM’ler, merkezi havalandırmaya sahip yüksek katlı binalar, umumi tuvaletler bu anlamda hastalık bulaşma riskinin olduğu yerler. Elbette hastalık riski var diye herkesin evine kapanmasını beklemek mümkün değil.

Çok basit, bireysel temizlik kurallarına uymamız bile hem kendimizi hem çevremizdekileri hastalıklardan büyük oranda koruyacaktır. Söz gelimi hapşırırken elimizle ağzımızı kapatmak sıradan görünse de kimi yetişkinlerin bile çoğu kez dikkat etmediği bir kural. Ya da hasta olduğu halde insanlarla tokalaşmak, sarılmak da insanların gözden kaçırdığı hijyen kurallarından. Evde ya da ortak kullanım alanında bulaşıcı hastalığı bulunan insanlar için ayrı bardak, tabak, havlu ve benzeri kişisel araçlar bulundurulması gerektiği de ihmal edilmemeli.

ELLERİ MUTLAKA KURULAYIN

Hijyenin en temel kurallarından biri de belli sıklıkla ellerin yıkanmasıdır. Ancak elleri yıkamak kadar kurulamak da kişisel hijyen sağlanması ve bakterilerin bulaşmasını önlemek için büyük önem taşıyor. Araştırma sonuçlarına göre umumî tuvaletleri kullanan insanların yüzde 28’i ‘uygun’ bir el kurutma aparatı bulamazlarsa ellerini kurutmamayı tercih ediyorlar. Konu hijyen olduğunda bütün kullanıcılar net bir hijyenik çözüm arıyorlar.. Kağıt el havlular her zaman diğer sistemlere oranla daha çok tercih ediliyor. Westminster Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmada sıcak havalı el kurutucularının daha iyi hijyen sağlamadığı ortaya konuluyor. Hatta bu araştırmanın sonucunda sıcak havalı kurutucular ile parmaklarda ve avuç içlerinde ciddi oranda bakteri artışı olduğu da belirtiliyor. (Parmaklarda yüzde 40 ila yüzde 190, avuç içlerinde ise yüzde 15 ila yüzde 250 oranında bakteri artışı görülmüştür.) Aynı araştırmadan çıkan bir başka ilginç sonuç ise sıcak havalı el kurutucularının yarattığı güçlü hava akımı sebebiyle bakterilerin tuvalet alanı içinde kurutucunun 2 metre uzağına kadar yayılabildiğidir. Araştırmalara göre tek sefer kullanım sağlayan kağıt havlu kullanımının bakteri oluşumunu yüzde 77 oranında engellediği ortaya çıkıyor.