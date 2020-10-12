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12 Ekim 2020 Pazartesi 15:04 | Son Güncelleme:

Çocuklara kitapları sevdirmenin 10 yolu

Çocuklara kitapları sevdirmenin 10 yolu

Teknoloji çağında anne babaların en büyük problemi çocuklara kitap okumayı sevdirmek. Birçok ailenin 'Ben bir kez söyledim hocam, okumak niyeti olsa okurdu' şeklinde yakındığını belirten Psikolog Derya Yalçınkaya, çocuklara kitap okumayı sevdirmenin yollarını anlattı.

Teknoloji çağında anne babaların en büyük problemi çocuklara kitap okumayı sevdirmek. Birçok ailenin 'Ben bir kez söyledim hocam, okumak niyeti olsa okurdu' şeklinde yakındığını belirten Psikolog Derya Yalçınkaya, çocuklara kitap okumayı sevdirmenin yollarını anlattı.

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