Çocukla yapılabilecek tarifler! Mutfakta çocuk etkinlikleri

Çocuk etkinliği bulmak anne babalar için oldukça meşakkatli bir durum. Çünkü çocuklar hemen hemen her şeyden çabuk sıkılır. Uzmanlar, sürekli farklı bir etkinlik aramak yerine evde yapılan bazı şeyleri etkinliğe dönüştürmeyi tavsiye ediyor. Bunlardan biri de tabi ki mutfakta çocuk etkinliği. Mutfakta geçirdiğiniz vakti çocuğunuzla etkinliğe dönüştürebilir, onun dikkatini çekebilirsiniz. Peki, hangi tarifler çocuk için eğlenceli olabilir? Çocukla birlikte en güzel mutfak etkinliği önerileri...



Kurabiye

Kurabiye çocuklar tarafından en çok sevilen çeşitler arasında yer alıyor. Yaptığınız kurabiyelerin süslemesini çocuğunuza yaptırarak zamanı daha keyifli hâle getirebilirsiniz.

Ekmek

Şüphesiz her gün tüketilen bir şeyin üretim aşamasını görmek her çocuğu heyecanlandırır. Siz ekmek yaparken izlemekten bile keyif alacaktır.

Pizza

Hangi çocuk pizza sevmez ki? Üstelik pizza için birçok aşama var. Bu aşamalardan birini onunla paylaşmaya ne dersiniz?

Hamburger

Şu an dışarı çıkmak ya da sipariş vermek sağlık açısından riskli. Ama çocuklar için vazgeçilmez olan hamburgeri evde yapmak oldukça zevkli olacaktır. Üstelik bu görevin çoğunluğunu onlara yaptırabilirsiniz.

Börek

Börek hem pratik hem de birçok çocuğun sevdiği bir lezzettir. Tepsiye dizdiğiniz böreklerin susam veya çörek otuyla süsleme işini ise küçük arkadaşınıza bırakın.