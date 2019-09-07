Çocuğun beslenmesinde abur cubur ödül değil ceza!

Verimli, sağlıklı, keyifli bir yıl geçirmek dileğiyle yeni öğretim yılına başlıyoruz. Gelecek nesillerin fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı olmaları için çocukların sağlıklı beslenmesi birinci gereklilik. Sağlıklı beslenen çocuğun, daha mutlu daha başarılı olduğu yapılan pek çok çalışma ve gözlem doğruluyor. Sağlıklı beslenme hepimizin yaşam kalitemizi arttıran unsurların en önemlisidir.

Okula başlarken çocuğumuz için sağlıklı beslenmeden isteğimiz ve beklentimizi; sağlıklı olmalı, yeterli olmalı, keyifli olmalı, tatmin etmeli, … şeklinde sıralayabiliriz.

ÇOCUĞUNUZA ÖRNEK OLUN

En önemli nokta, çocuğunuzun beslenme konusunda ilk sizi örnek alır. Bu nedenle kendi beslenme davranışlarınızla onlara örnek olmanız gerekir. Evde ayaküstü besinler atıştırmak, öğün düzeninin olmaması ve sağlıksız besin tüketimi gibi alışkanlıklar ve birçok alışkanlıklarımız direk çocuğumuza yansır. Biz sebze sevmiyor ve yemiyorsak, çocuğumuzun severek tüketmesini beklemek ne kadar gerçekçi olur?

Günümüzde çocuklarımızın kilo alma riski yüksek ve her geçen gün daha çok yükseliyor. Yaz aylarında çocuklar daha hareketli ve aktifler ancak yapılan birçok araştırma yaz tatillerinde çocukların daha çok kilo aldığını gösteriyor. Yaz tatilinden çıkan çocuklarımızın, okul döneminin başlamasını baz alarak gereğinden fazla kilo almasını önlemek için fiziksel aktiviteye yönlendirelim. İlgi duydukları bir spor dalına başlamasını ve devam etmesini sağlayalım.

ABUR CUBUR ÖDÜL DEĞİL CEZA

Çocuk beslenmesinde en büyük sorun abur-cubur tüketmek. Gün boyunca zamansız tüketilen aşırı şekerli ve/veya yağlı besinler, çocukların iştahını kapatarak büyüme ve gelişmeleri için gerekli olan esas besin öğelerini almalarına da engel olur. Bu nedenle çocukların sağlıklı ana öğünlerle beslenmesine dikkat etmeli, yemekten 1–2 saat önce şekerli besinler vermemeliyiz.

LİGHT YİYECEKLER VERMEYİN

Yaptığımız diğer bir hata ise çocuklarımıza enerjisi azaltılmış olan “light” ürünler vermektir. Örneğin çocuklar için light süt hiç uygun değildir. Çünkü gelişimleri için doymuş yağ asitlerine de ihtiyaçları vardır. Ayrıca çocukların doğal besinler ile beslenmesi ve böylelikle sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları gerekir. Çocukların düşük kalori içeren zayıflama diyetleri uygulaması çok sakıncalı. Çünkü yetersiz enerji ve besin elementleri aldığı için; büyüme ve gelişmesi tehdit altına girer. Bu nedenle diyetisyen kontrolünde kendi yaşı ve özelliklerine uygun yeterli ve dengeli bir zayıflama programı uygulaması doğru olur.

Nil Şahin GÜRHAN

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