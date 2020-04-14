Çocuğun gelişiminde problem olmadığı nasıl anlaşılır?

Çocuk gelişiminde anne babaların çocuğun büyüme gelişimini izlemesi büyük bir öneme sahip. Özellikle bazı hastalıkların belirlenmesinde çocuk gelişimin izlenmesi, büyümede meydana gelen duraksama ya da yavaşlamaların erken dönemde tespit edilmesinde önemli bir yere sahip.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ferhan Odabaşı Cingöz, 15 Nisan "Büyümenin İzlenmesi Günü" dolayısıyla İHA'ya açıklamalarda bulundu. Doğumdan sonra çocuklarda büyümenin izlenmesinin önemine değinen Uzm. Dr. Ferhan Odabaşı Cingöz, şu bilgilere yer verdi:

“Çocuğu erişkinden ayıran en önemli özelliklerden biri olan büyüme, anne karnından başlayarak ergenlik döneminin sonuna kadar süren, genetik, hormonal ve çevresel faktörlerden etkilenen, beslenme ve sağlık durumunun önemli rol oynadığı dinamik bir süreçtir. Büyüme, yaşa, mevsime, cinsiyete, organ veya vücut bölümüne göre ve farklı çocukluk dönemlerine göre değişen tempolarda seyretmektedir. Bu nedenle sürekli ve multidisipliner bir izlem gerektirir. Büyümenin izlenmesi çocuk sağlığı takibinin ihmal edilmemesi gereken bir parçasıdır. Çocuğun ölçümlerinin belirli aralıklarla yapılarak standart büyüme eğrilerine işlenmesi büyümenin izlenmesi olarak tanımlanır. Büyümeyi değerlendirmede sıklıkla kullanılan ölçümler baş çevresi, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, uzama hızı ve gereken olgularda üst-orta kol çevresi, deri kıvrım kalınlığı ve vücut kısımlarının birbirine oranıdır.”

Büyüme izleminin doğumla başladığını belirten Uzm. Dr. Ferhan Odabaşı Cingöz, şu şekilde anlattı: