Ciltteki bazı belirtiler kuru yemiş alerjisi olabilir! Kuru yemiş alerjisi nedir?

Alerji sebepleri ve alerji belirtileri merak ediliyor. Aslında gün içinde tükettiğiniz kuru yemişlerin alerji sebebi olabileceğini düşünüz mü? Kuru yemişler birçok kişi tarafından atıştırmalık veya ara öğün olarak tüketiliyor. Özellikle koronavirüsten dolayı şu an evde çoğunun popüler öğünü olan fındık, fıstık gibi kuru yemişlerin zararı var mı merak ediliyor. Doç.Dr. Sakine Işık, kuru yemiş alerjilerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Dr. Sakine Işık, “Kuru yemiş alerjisi denildiğinde fıstık ve ağaç kuru yemişlerinin (ceviz, fındık, antep fıstığı, badem vs) alerjileri anlaşılmaktadır. Kuru yemiş alerjileri ilk alındığında bile ciddi reaksiyonlara neden olması nedeniyle besin alerjilerinin önemli bir grubunu oluşturmaktadır. Çocukluk çağında sık görülen ve çoğunlukla yaşamın ilk yıllarında bulgu veren kuru yemiş alerjilerinin yüzde 80 gibi bir oranla erişkin yaşta da devam ettiği bilinmektedir.” dedi.

Kuru yemiş alerjilerinin sıklıkla bir arada görülebildiğini ifade eden Dr. Işık, “Kuru yemiş alerjilerinde cilt bulguları, solunum ve mide bağırsak sistemine ait alerjik olunan kuru yemiş tüketildikten hemen sonra ortaya çıkan ciltte kaşıntı, kabarıklıkla seyreden kurdeşen, dudak, dil ve göz kapağında şişlikler, öksürük, nefes darlığı, kusma, karın ağrısı gibi şikayetler olmaktadır. Kuru yemiş alerjilerine bağlı “Alerjik şok” gelişme riski diğer besinlere göre daha yüksek olup besinlere bağlı ölümcül alerjik şokların yaklaşık yarısından yer fıstığı alerjisi sorumludur. Kuru yemiş alerjilerinin tanısında ayrıntılı öykü, kandan ve ciltten yapılabilen alerji testleri ve gerek duyulduğu takdirde besin karşılaşma testleri uygulanmaktadır. Kuru yemiş alerjisi tedavisinde en önemli basamak alerjik olunan besin maruziyetinden kaçınılması, doğrudan veya kazara alımların önüne geçilmesi, alerjik şok bulguları gelişen hastalar da ise hastaların yanlarında adrenalin iğnesi taşımasıdır.” açıklamalarında bulundu.