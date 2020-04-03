Cilt maskesinin etkili olması için 4 öneri

Cilde uygulanan maskenin etkili olması için bazı konulara dikkat edilmesi gerekiyor. Kuruyan ciltten yağlı ciltlere kadar birçok maske uygulanıyor. Fakat çeşidi ne olursa olsun maske uygulanmadan önce cildin iyi temizlenmesi gerekiyor. İşte cilde maske uygulamasından önce yapılması gerekenler…



Öncelikle cildinize uygun bir sabun veya bir ürünle temizleyin. Maskeden önce cildin arındırılmış olması gerekiyor.

Maskeyi yüzünüzün ana hatları üzerinde parmaklarınızla cildinize uygulayın. Boyundan başlayarak, çeneye ve yanaklara doğru uygulayın. Bu şekilde maskeyi aşağıdan yukarı doğru yüzünüze uygulayın.

Kullandığınız maskeye göre değişebilir. Fakat genellikle bir maskenin yüzde kalma süresi en fazla 15-20 dakikadır.

Ardından iyi bir şekilde maskenizi durulayabilirsiniz.