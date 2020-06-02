Cilt kuruluğunu çözmek istiyorsanız...

Cilt kuruluğuna ne iyi gelir? Gliserinin faydaları nelerdir? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son günlerde cilt kuruluğuna iyi gelen doğal bakım ürünleri araştırılıyor. Kişisel cilt bakımı ürünleriyle birlikte bazı kozmetik ürünlerinin içeriğinde nemlendirici etkisi nedeniyle gliserin yağı kullanılır. Gliserinli sabun, gliserinli yiyecekler gibi birçok ürün mevcut. Fakat gliserin yağının kullanımı için mutlaka doktor görüşü alınmalı, doktor tavsiyesi doğrultusunda hareket edilmelidir. İşte cilt bakımında gliserinin faydaları…

Gliserin (gliserol veya gliserin olarak da adlandırılır), toksik olmadığı düşünülen renksiz, kokusuz, tatlı tadım bir sıvıdır.

Gliserin, tonerden yüz kremine kadar birçok bileşende kullanılıyor.

Nem kaybını önlemeye ve cilt kuruluğunu iyileştirmeye yardımcı olur.

El ve ayak nasırları gibi en inatçı kuru lekelerin bazılarında kullanılması önerilir.

Birçok doğal güzellik ürününde bulunabilir ve sabun gibi ev yapımı ürünler oluşturmak için de kullanılabilir.

Nem seviyesini artırmak ve kuruluğu önlemek için saç için gliserin de kullanabilirsiniz.

Bazı besinlerin kıvamını tutturmak için kullanılır