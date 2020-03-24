Cilde ilaç gibi gelecek mucize bitki: Aloe vera

Şifalı bitkiler merak ediliyor. Antibakteriyel özelliği ile son günlerde popüler olan aloe vera, el dezenfektanı yapımında da kullanılıyor. İçerisindeki su ve minarellerle cildi besleyen aloe vera ilaç niteliğinde mucizevi bir bitki.

Aloe Vera Türkiye'de "tıbbi sarısabır" olarak da biliniyor. Aslında Afrika topraklarında yetişen bu bitki evde de yetişebiliyor. Birçok kullanım alanına sahiptir. Mesela içerisindeki yüksek miktardaki su ve mineraller ile cildi besleyen bu bitki cilde renk tonu eşitlemesinden sivilcelere, kırışıklara kadar iyi gelmekle birlikte içerisindeki sıvı çok güçlü ve doğal bir nemlendiricidir. İşte ellere ve cilde iyi gelen bu mucizevi bitkinin faydaları

Özellikle yanıklar için kullanılan aloe vera jeli ile birlikte hem yüzeysel hem de sindirim yolu ile tüketimi mevcuttur

Harici olarak kullanıldığı zaman da yanıklar, yaralar ve akneler gibi cilt problemlerine iyi gelen aloe vera, yenilmesi, içilmesi şeklinde ise sindirim, boşaltım ve sinir sistemine birçok faydası vardır

Aloe veranın en çok kullanım alanı şüphesiz cilt üzerinedir. Kan dolaşımını artırması ve iyileşme sürecini hızlandırma nedeniyle yaralar ve yanıklar için alo vera jeli kullanılır. UV ışınlarından doğal bir koruma sağlayan aloe verayı, güneşe çıkmadan önce sürmeniz yeterli olacaktır

Ciltte mucize etkiye sahip bu bitki saça da iyi geliyor

Cildi onarır, nemlendirir ve yıpranmış hücreleri yeniler

Kuru ciltlerde görülen dökülme ve kızarıklık için aloe vera yağı, aloe vera sabunu kullanımı iyi gelir

Aloe veranın içeriği, yanıklar, deri iltihapları ve güneş yanıkları tedavisinde etkilidir

Diş etleri sağlığını korur ve iyileştirir

Kolon kanseri riskini azaltır