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  3. Bu lezzet serotonin sağlıyor! İşte çikolatalı kekin özel tarifi

Bu lezzet serotonin sağlıyor! İşte çikolatalı kekin özel tarifi

Bu lezzet serotonin sağlıyor! İşte çikolatalı kekin özel tarifi

Çikolatalı kekin tarifi vatandaşlar tarafından merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Çikolatalı kekin lezzeti birçok insan tarafından beğeniliyor. Zelal Güneri çikolatalı kekin tarifini yazdı. Haberimizin devamında çikolatalı kekin tarifini bulabilirsiniz.

Evlerin vazgeçilmez lezzeti çikolatalı kekin tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çikolatalı kek birçok ailenin tercih ettiği lezzet olarak biliniyor. Zelal Güneri çikolatalı kekin tarifini yazdı. Haberimizin devamında çikolatalı kekin özel tarifini bulabilirsiniz.

 

ÇİKOLATALI KEK 

MALZEMELER 

160 gr bitter çikolata
250 gr margarin
3 yumurta
1 su bardağı toz şeker 
1 paket kabartma tozu 
1 paket vanilya 
1 çay bardağı süt
2,5 su bardağı un

YAPILIŞI 

80 gr bitter çikolata ve margarini bir kaba alın benmari yöntemi ile eritin.oda sıcaklığına gelince içine yumurta,toz şeker, vanilya ve sütü ekleyin ve mikser ile karıştırın.Üzerine unu ve kabartma tozunu ekleyip 2 dakika daha çırpın.80 gr ufalanmış bitter çikolatayı ekleyip karıştırın.25×30 cm boyutlarında yağlanmış fırın kabına dökünönceden ısıtılmış 160 derece fırında yarım saat kadar pişirin.

 


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