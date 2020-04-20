Cevizli ıslak kek tarifi! Islak kekin yapılışı ve malzemeleri

Çikolatalı kek tarifleri arasında sevilen lezzet olan ıslak kek tarifleri merak ediliyor. Kakao ve sütün muhteşem buluşmasıyla çayın yanına harika bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, ıslak kek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte evde kolayca bulunabilen malzemelerden yapılan cevizli ıslak kekin yapılışı…

CEVİZLİ ISLAK KEK MALZEMELERİ

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 adet limon kabuğu

İsteğe göre içine bir avuç ceviz



CEVİZLİ ISLAK KEK SOSU İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı süt

½ su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

ISLAK KEKİN YAPILIŞI

Öncelikle sosu için tüm malzemeler sos tenceresine ilave edilip karıştırılır. Sonrasında ateşin üzerine alıp kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirilir. Kaynayınca kenara alıp soğutulur.

Keki için ise şeker ve yumurtalar rengi açılıncaya kadar çırpılır. Ardından sıvı yağ ve süt ilave edilip çırpmaya devam edilir. Un, kakao, kabartma tozu, vanilya ve limon kabuğu da eklenip karıştırılır. Kek hamuru yağlanmış kek kalıbına dökülür ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirilir.

Kek fırından çıktıktan sonra 5 dakika dinlendirilip dilimlenir.

Soğuyan sos kekin üzerine dökülür ve soğuyuncaya kadar beklenir. Ardından servis edilebilir.

Afiyet olsun.

ISLAK KEK İÇİN ÖNERİ

Her fırının pişirme süresi farklıdır. Buna dikkat edilmelidir. Tepside yapmak istemeyenler minik kalıplarda da yapabilir. Minik kalıplarla yapılırken çatal veya kürdanla kek üzerinde minik boşluklar açılması sosun çekmesini sağlayacaktır. Kek içine ceviz veya fındık da eklenebilir.