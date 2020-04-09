Çayın yanına mükemmel lezzet: İzmir Bomba tatlısı! İzmir Bomba tatlısı tarifi ve püf noktası

İzmir Bomba tatlısı tarifi merak ediliyor. Evde kalınan süreçte çay yanına lezzetli tarifler aranıyor. Bunlardan biri de akşam veya ikindi çayı yanına çok yakışan İzmir Bomba tatlısı. Malzemeleri evde bulunan ve ağızda çabuk dağılan lezzetiyle hafızalarda kalan İzmir Bomba tatlısı tarifi tam sofranıza layık. Peki, İzmir Bomba tatlısının tarifi kolay mı? İşte İzmir Bomba tatlısının püf noktaları…

İZMİR BOMBA TATLISI MALZEMELERİ

1 paket çikolata veya kakaolu fındık kreması

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1,5 su bardağı un

Yarım su bardağı sıvıyağ

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket kaşığı vanilya

İZMİR BOMBA TATLISI TARİFİ

Bir kapta sıvıyağ, yoğurt ve oda sıcaklığındaki tereyağını yoğurun

Pudra şekerini ilave edin. Sonrasında elekten geçirilmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırma kabına ekleyin ve iyice yoğurun

Ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor

Hamuru streç filmle örtün ve 10-15 dakika dinlendirin

Yumuşamış hamuru ceviz büyüklüğündeki parçalara ayırın

Hamur parçalarını bir oklava yardımıyla açın.

Yumuşak bir hamur elde ettiğinizde içerisine 1 yemek kaşığı krema koyun ve hamurun ağzını bohça şeklinde kapatın. Şekil yaparken fazla gelen hamuru kesebilirsiniz.

Hamurları ters çevirerek yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin.

Afiyet olsun…

İZMİR BOMBA TATLISININ PÜF NOKTASI

Hamuru açarken yumuşaklık için un ekleyebilirsiniz. Oklava ile açarken çok az sıvı yağ kullanabilirsiniz. Kremayı biraz dolapta bekletirseniz pişmeden hamurun içinde dağılmaya başlamaz.