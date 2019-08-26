İlkbaharın müjdecisi: Çağla meyvesinin faydaları

Çağla meyvesinin mucizevi faydalarının önemlerinden biri de şeker hastaları için mayhoş olan tadıyla yüksek lif oranından dolayı glisemik indeksi düşük meyveler grubunda bulunmasıdır. Güçlü bir antioksidan içerir bu sebeple cilt sağlığı açısından çok faydalıdır. Kalorisi çok düşük olduğu için ara öğün olarak tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olan çağla meyvesinin mucizevi faydalarını sizin için derledik…

İŞTE ÇAĞLANIN MUCİZEVİ FAYDALARI

Badem ve kayısı çekirdeğinin çiğ hali olan çağla o kadar kıymetli ki, yıl boyunca sadece 20 gün tadı çıkarılabiliyor. Bir nevi baharın gelişini simgeleyen ve aslında sağlığımıza hiç bilmediğiniz faydaları olan çağlanın faydaları: