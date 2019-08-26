İlkbaharın müjdecisi: Çağla meyvesinin faydaları

Tezgahlarda yılda sadece 20 gün görebildiğimiz nadir ve mucizevi bir meyvedir. Yüksek dozda C ve E vitamini içeren çağlanın; bağışıklık sistemini güçlendirerek hem kanserden koruduğu ve kanser tedavisi sırasında vücuda destek sağladığı bilinmektedir. Çağla meyvesinin mucizevi faydaları nelerdir sizin için derledik…

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:47
26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:47
İlkbaharın müjdecisi: Çağla meyvesinin faydaları

Çağla meyvesinin mucizevi faydalarının önemlerinden biri de şeker hastaları için mayhoş olan tadıyla yüksek lif oranından dolayı glisemik indeksi düşük meyveler grubunda bulunmasıdır. Güçlü bir antioksidan içerir bu sebeple cilt sağlığı açısından çok faydalıdır. Kalorisi çok düşük olduğu için ara öğün olarak tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olan çağla meyvesinin mucizevi faydalarını sizin için derledik…

İŞTE ÇAĞLANIN MUCİZEVİ FAYDALARI

Badem ve kayısı çekirdeğinin çiğ hali olan çağla o kadar kıymetli ki, yıl boyunca sadece 20 gün tadı çıkarılabiliyor. Bir nevi baharın gelişini simgeleyen ve aslında sağlığımıza hiç bilmediğiniz faydaları olan çağlanın faydaları:

  • Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
  • Yüksek dozda C ve E vitamini ile selenyum içeren çağlanın; bağışıklık sistemini güçlendirerek hem kanserden koruduğunu hem de kanser tedavisi sırasında vücuda büyük destek sağladığı bilinmektedir.
  • İçerisinde antioksidandan bakımdan güçlü E vitamini bulunduran çağla meyvesi özellikle cilt sağlığında oldukça etkili olabilmektedir.
  • Yüksek magnezyum oranıyla kalp hastalıklarına karşı koruyor.
  • Çağla kalp ve damar hastalıklarına karşı da koruyu bir meyve özelliği taşır.
  • Çağlada bulunan yüksek oranda magnezyum toplar ve atar damarları geliştirerek hem kanın oksijenlenme oranını artırır hem de metabolizmayı hızlandırmaktadır.
  • Ayrıca şeker hastaları için mayhoş olan tadıyla çağla yüksek lif oranından dolayı glisemik indeksi düşük meyveler grubunda bulunmaktadır.
  • Kötü kolesterolü (LDL) düşürür.
  • Kalorisi çok düşük olduğu için ara öğün olarak tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.
  • C vitamini eksikliklerini giderir.
  • Tekli yağ asitleri içermesi bakımından kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.
  • İçerisindeki potasyum sayesinde tansiyonu dengeler.
  • Oldukça güçlü bir antioksidan içerir bu sebeple cilt sağlığı açısından çok faydalıdır.
  • İçerisindeki magnezyum sayesinde kas kasılmalarının azalmasına yardımcı olur.
  • Yüksek lif içeriği ile bağırsaktaki iyi bakterilerin oluşumunu arttırarak probiyotik etki yaratır.
  • Vücuttaki iltihabik reaksiyonlara neden olan C reaktif proteinin düzeyini düşürür.
  • Safra taşı oluşumunu engeller.
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