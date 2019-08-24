Büyük bedenli kadınlar için stil önerileri

Her kadının zayıf olması gerektiğine dair dar düşünce kalıpları yerini büyük bedenlere bıraktı. Bu bir şaka değil. İnsanlar artık büyük bedenli kadınların kendilerini mutsuz hissetmemesi gerektiğinin bilincine vardı ve sağlık problemi oluştumadığı sürece destek verdiklerini belirtiyor. Tüm bu güzel gelişmelerin yanı sıra büyük bedenli kadınlar kimi zaman şık kombin oluşturmakta güçlük çekiyor. Şıklığın püf noktaları haberimizde...

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:02
24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:02
Büyük bedenli kadınlar için stil önerileri

Büyük bedenli kişiler, hem kendilerine yakışan hem de bedenlerine uygun kıyafet bulmakta oldukça zorlanırlar. Çoğunlukla büyük beden modasının hep kendini tekrar ettiği düşünülür. Büyük bedenli kadınlar, hem şık hem de zayıf görünmek için ayrıca çaba gösterirler. Bu nedenle büyük bedenli kıyafetler giyen kişilerin kendilerine yakışanı seçerken, çeşitli noktalara da değinmeleri gerekiyor. Bunlardan ilki, büyük bedenler nasıl elbise giymeli? İkincisi ise, büyük bedenler hangi renkleri giyerlerse daha zayıf görünürler? Sizler için, her iki soruya da yanıt aradık. Büyük bedenli kişilerin kombin yaparken dikkat etmesi gerekenler nelerdir? Zayıf görünmenin yolları nedir? İşte büyük beden giyim ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler!

ZAYIF GÖRÜNMENİN YOLLARI

  • Büyük bedenli kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli şey; renk ve desen detayıdır. Bazı renkler ve desenler, kişiyi olduğundan daha zayıf ya da daha kilolu gösterebilir. Bu sebeple; renklerin tonuna özellikle dikkat etmeniz gerekir.
  • Daha zayıf gösteren renkler; siyah, kahverengi, kırmızı, yeşil, sarı, pembe, açık mavi ve lacivert tonlarıdır. Bu tonlar, hem zayıf hem de güçlü bir görüntü sağlar.
  • Desenler konusunda ise çizgili parçaları kullanın. Çizgiler için yatay yerine dikine çizgiler tercih edin.
  • Dikey çizgiler hem daha uzun gösterir hem de bel kalınlığını gizlemek konusunda etkili olur.
  • Desen konusunda ise karmaşık desenler yerine belirgin ve net desenler tercih etmeniz önerilir. Karmaşık desenler, kilo gizlemekte yararlı olamaz.
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