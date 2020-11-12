Burunda tıkanıklık ve zor yutkunma kanser belirtisi olabilir

Baş ve boyun bölgesinde ele gelen şişlik, zor yutkunma ve sesteki değişimler gibi problemlerin soğuk algınlığı gibi algılanıp doktora gidilmemesinin yanlış olduğunu belirten Prof. Dr. Tolga Kandoğan, baş boyun kanserlerinde erken teşhis için uyardı.

İHA'da yer alan habere göre Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Tolga Kandoğan, ses kısıklığı, yutkunma sorunları, boğazda şişlik, burunda tıkanıklık, kulak ağrısı gibi sorunların baş boyun kanserlerinin habercisi olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

COVİD 19 ve soğuk algınlığının da genel şikayetlerinden olan bu belirtilerin mutlaka araştırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tolga Kandoğan, şu şekilde konuştu:

“Baş boyun kanserleri yüz cildini, burun ve ağız içini, dudaklar, dil, yutak, geniz, tükürük bezleri, tiroit beziyle gırtlak bölümünü kapsar. Erken teşhisle tedavi oranı yüksektir. Tüm vücut kanserlerinin yüzde 9’unu oluşturmasına rağmen yaşam kaybı yüzde 4 olarak kaydedilmiştir. Buradaki esas sorun baş boyun kanserleriyle ilgili toplum farkındalığının yeterli düzeyde olmayışıdır. Hastalar baş boyun kanserlerini bilmediği için belirtileri başka sebeplere bağlıyor, süre uzayınca teşhis ve tedavide geç kalıyorlar. Mevcut tabloya pandemi sürecinde hastaların hastanelere gitmekten sakınması da eklenince risk katlanarak büyüyor.’’

“BOĞAZIM ŞİŞTİ GEÇER DİYE BEKLEMEYİN’’



Baş boyun kanserlerin erken belirtilerine dikkat çeken Prof. Dr. Tolga Kandoğan, “Baş ve boyun bölgesinde ele gelen şişlik, dudakta, dilde, ağız iç bölgesinde iyileşmeyen yaralar, geçmeyen kabuklanmalar, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, kulak ağrısı, öksürük, işitme kaybı ve yüz felci gibi şikayetler mutlaka ayrıntılı olarak incelenmeli. Bu belirtiler baş boyun kanserlerinin yanı sıra farklı hastalıkların da habercisi olabilir. Şikayetlerden birini ya da birkaçından yakınıyorsanız vakit kaybetmeden KBB ve baş boyun cerrahisi uzmanına muayene olun.” açıklamasında bulundu.

“SES KISIKLIĞINI SİGARAYA BAĞLAMAYIN’’



“Özellikle boyun bölgesindeki şişlik, yutma sorunları, ses kısıklığı, sesteki değişimi gribal enfeksiyonlara ya da sadece sigaraya bağlamak büyük hatadır. Bu şikayetler iki haftadan fazla sürüyorsa en kısa sürede uzmana görünün” diyen Prof. Dr. Kandoğan Türkiye’de en sık görülen baş boyun kanserlerini ise gırtlak, tiroid, dudak ve dil kanseri olarak açıkladı.

“ARTIK GENÇLERDE DE GÖRÜLÜYOR’’



Günümüzde hastalığın hem risk profilinin değiştiğini hem de görülme sıklığının artığını vurgulayan Prof. Dr. Kandoğan, sebepleri ise şöyle sıraladı:

“Baş boyun kanserleri geçmişte genellikle sigara ve alkol tüketen 50 yaş üzeri erkeklerde görülürdü. Ancak sigara alkol tüketiminin genç nüfusta yaygınlaşması, kadınlarda bu maddelerin tüketiminin geçen yıllara göre fazla olması hem risk profilini değiştirdi hem de hastalığın görülme sıklığının artırdı.’’

“HPV ENFEKSİYONU BAŞ AKTÖRLERDEN’’



Sigara, alkol kullanımıyla yetersiz ağız bakımı hijyeninin yanı sıra vücutta siğil ve uçuğa yol açan Herpes Simpleks Virüsü’nünde (HPV) baş boyun kanserlerinin aktörü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kandoğan, sözlerini şöyle tamamladı: