Burçları hafta sonu neler bekliyor? 5 Eylül 2020 burç yorumları

5 Eylül 2020 burç yorumları merak ediliyor. 5 Eylül Cumartesi günü Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor. Ne zamandır biriken işleri tamamlamak için uygun bir gün. Cumartesi günü Ay ile Plüton arasında zorlayıcı bir açı burçları duygusal yönden etkileyecek. İkizler burcunu uyumlu bir enerji beklerken Akrep burcu baş ağrısı ile baş etmek durumunda kalabilir. Balık burcu ise eşiyle parasal anlamda sorunlar yaşayabilir. 5 Eylül günlük burç yorumları gezegenler ve gökyüzüne göre Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. İşte 5 Eylül 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 5 Eylül Cumartesi günü Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Ne zamandır biriken işlerini tamamlamak için uygun bir süreçtesin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ay'ın arka alanında ilerlediği gün boyunca duygusal karmaşalar yaşayabilirsin. Zira Ay ile Plüton arasında zorlayıcı bir açı var.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sosyal çevrende öne çıkmak ve liderlik etmek için harekete geçebilirsin. Yönetici gezegenin Merkür bugün Terazi burcuna geçiyor. İletişimde çok daha uyumlu enerjiler içinde olacağın bir sürece giriyorsun.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay'ın Jüpiter ile zorlayıcı açısından ötürü cumartesi günü boyunca aşırı yeme içme isteği ve kontrolsüz bir şekilde para harcama dürtüsüne sahip olabilirsin.

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5 Eylül 2020 burç yorumları nasıl?