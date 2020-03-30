Burçları 31 Mart'ta neler bekliyor? İşte 31 Mart burç yorumları

31 Mart burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Günlük burç yorumları araştırılıyor. Ay’ın burçlara etkisi merak ediliyor. 31 Mart günlük burç yorumlarında Kova burcunu sağlık sorunları, Boğa burcunu yoğun bir gün, Yengeç burcunu hareketli bir gün, Terazi burcunu endişeli bir gün bekliyor.

Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR



Pazartesi günü saat 18.10 sonrasında boşluğa giren Ay, 31 Mart Salı günü saat 14.43'e kadar boşlukta olacak ve sonrasında Yengeç burcuna geçiş yapacak. Bu zaman zarfında keyif alacağın şeylere vakit ayırabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR



Saat 14.43 itibarıyla Yengeç burcuna geçen Ay dikkatini daha çok yakın çevrene vermeni sağlıyor olacak. Akşam ise elindeki işlerin ile ilgili yoğun çabalar içine girecek olabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER



31 Mart Salı günü Ay senin burcundan ayrılıp Yengeç burcuna geçiyor. Akşam saatlerine doğru parasal konular senin için çok daha önemli hale gelecek olabilir. Daha fazla çalışmak için gayret edebilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER



Dün saat 18.10 itibarıyla boşluğa girecek Ay saat 14.43'te Yengeç burcuna geçecek. Bu zaman zarfında yeni bir şey başlatmamaya özen göstermelisin. Akşam kafana koyduğun şeyleri yapmak için harekete geçebilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR



Günün ikinci yarısında kendi başına kalmak ve kafanı dinlemek için herkesten uzaklaşabilirsin. Bilhassa eski günleri hatırlamak sana kendini iyi hissettirebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR



Arkadaşların ile görülebilir ve eski günleri yad edebilirsiniz. Aynı zamanda yapman gereken şeyler başkaları tarafından baskılanabilir veya engellenmeye çalışılabilir. Bu durum seni kızdırıyor.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER



Kariyerinle ilgili meselelerde endişelerin iyiden iyiye artabilir. Kendini patronuna karşı savunmaya geçebilirsin. Olayların bu şekilde olması akşam saatlerinde seni başarısız olmak konusunda daha da endişelendirebilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER



Ruh halindeki dalgalanmalar bilhassa günün ikinci yarısında daha da artıyor. Saat 14.43'e kadar yeni bir şeyler başlatmamalısın. Yapmak istediklerinin engellenmesi gibi bir durum seni kızdırabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Ay karşıt burcun İkizlerden ayrılıp Yengeç burcuna geçiyor. Ödemelerin ile ilgili endişelenmen sadece senin değil etrafındaki kişilerinde canını sıkabilir. Huzursuzlukların akşam daha da artıyor.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



31 Mart’ta saat 14.43 sularında Yengeç burcuna geçen Ay eşinle eskiye olan özleminizi arttıracak ve birbirinize daha sıkı sarılmanızı sağlayacak gözüküyor. Evli olmayan bir Oğlak ise her türlü ikili ilişkilerinde annelik etme ihtiyacın artıyor.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Senin burcunda Mars Satürn kavuşum açısı seni olduğundan daha dayanıklı ve disiplinli yapabilir. Sağlığınla ilgili konulara daha çok dikkat etmelisin bugünlerde.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Aile temalarının çok daha ön planda olacağı bugünlerde kendinden çok çocukların adına endişeleniyor olabilirsin. Bilinçaltında seni baskılayan konular rüyalarına yansıtabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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