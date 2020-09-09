Burçlarda güven uyarısı! 10 Eylül 2020 burç yorumları

10 Eylül Perşembe burç yorumları merak ediliyor. Ay son dördün fazında ilerliyor. Plansız hareketlere, ikili ilişkilerde zorlanmalara hazır olun ve çevrenizden duyduğunuz haberlere fazla güvenmeyin. 10 Eylül Perşembe günü Boğa burcu harcamalarda zorlanabilir, Akrep burcu hisseli kazanımlarıyla ilgilenmeye devam edebilir. Günlük burç yorumları herkesin ilgi alanına göre yorumlar sunuyor. Aklınıza takılan konuları 10 Eylül Perşembe günü burç yorumlarına bakarak çözümleyebilirsiniz. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı burç yorumları...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 10 Eylül Perşembe günü Ay İkizler burcunda ilerliyor. Yeni bir eğitime başlamak istiyorsan bu konularda bilgi toplaman gerekebilir. İkili ilişkilerinde zorlanabilirsin. Mars bugün burcunda retro hareketine başlıyor olacak.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Cüzdanını ilgilendiren meselelerde plansız hareketlerde bulunmak seni ay sonunda zorlayabilir. Mars’ın retro hareketi içsel anlamda seni zorlayabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: İletişim konuları bugün senin için çok fazla ön planda olabilir. Arkadaşlarınla ilişkilerinde uyum sağlamakta zorlanabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Yüksek eğitim alıyorsan bununla ilgili çalışmalar yapmak ve bilgi toplamak isteyebilirsin. Hayal kırıklıkları yaşamak istemiyorsan görüştüğün kişilerin güvenilir olup olmadığına dikkat etmelisin.

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Hayal kırıklığı yaşamamak için burçlara kulak verin! 10 Eylül 2020 burç yorumları