Burçlara göre doğal taşların etkisi nedir? Doğal taşların faydaları

Burçlara göre doğal taşlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle doğal taşların “iyileştirici ve pozitif” etkisi olduğunu bilen kişiler taşların ruhsal ve bedensel sağlığa etkisinden yararlanıyor. Peki, burçlara göre taş isimleri nelerdir? Doğal taşların faydaları nelerdir?

Doğal taşları kullanırken uzman görüşü büyük bir öneme sahip. Çünkü her taşın herkese fayda sağlamayacağı gibi birlikte kullanılmaması gereken taşlar da vardır. Burçların özelliklerine göre ihtiyaç duyduğu minerallerden oluşan birkaç doğal taş isimlerini ve en belirgin faydalarını sizler için derledik. İşte burçlara göre doğal taşın etkileri…

DOĞAL TAŞLARIN MİLYONLARCA YIL SÜREN OLUŞUMU

Magma oluşumundan katılaşana kadar birkaç farklı aşamadan farklı evrelerden geçer, her aşama magmayı ilk oluşumdan farklılaştırır. Magmadaki çözeltiler yer altı çatlaklarına akar. Bu aşamada çözeltiler erimiş kayalar, minerallere, gazlara ve kaynayan sulara karışır. Soğuma ve katılaşmayla berber doğal taşlar ve kristallerde oluşum başlar.

Milyonlarca yıl süreyle oluşumlarını tamamlarken daimi olarak elektromanyetik enerji depolamaya devam ederler. Bu depoladıkları pozitif enerji doğal taşların içlerindeki minerallerle birleştiğinde "iyileştirici ve pozitif etkileyici güçleri’’ ortaya çıkar.

Taşlar çevresel faktörlerindeki ve bulundukları ortamlarındaki basınç, ısı, mineral ve kimyasal asit ya da baza göre biçimlenir ve dıştan içe doğru gelişir.

Bu çevresel faktörlerindeki ısı, basınç, asit baz ya da minerallerindeki en ufak değişim bile tüm süreci doğrudan etkiler, farklı bir oluşum başlatabilir, mevcut oluşum sürecini sonlandırabilir, yavaşlatabilir ya da hızlandırabilir.

DOĞAL TAŞLARIN İYİLEŞTİRİCİ VE POZİTİF ETKİLEYİCİ GÜÇLERİ

Evrende olan canlı veya cansız her şey yaşam enerjisinden ve titreşimden oluşur.

Fiziksel düzeyde kendini madde olarak belli eden yaşam enerjisi, ruhsal düzeyde sevgi, merhamet, şefkat, keyif, haz, cesaret gibi erdemlerle kendini belli eder.

Olumlu düşüncelerimiz doğrudan yaşam enerjimize etki eder, düşünce güçlerimizle minerallerin güçleri birleştiğinde etkileyici frekansta şifa enerjisi ortaya çıkar.

Kristallerin; enerjiyi yayma, enerjiyi tutma, enerjiyi itme, toplama ve çekme özellikleri vardır. Şifacı kişinin ihtiyacını uygun kristalle kişinin vücudunda hastalıklara sebep olmuş negatif enerjiyi kristallerin bu yayma tutma itme toplama ve çekme güçlerinden faydalanarak bertaraf edebilir ve yine kristallerin güçleriyle koşulsuz sevgi ve pozitif enerjiyle depolanmasına aracı olabilir.

BURÇLARA GÖRE DOĞAL TAŞLARIN ETKİLERİ

Evrende her yaratılışın belli bir amacı ve sebebi vardır. Çok uzun yıllardır doğal taşlar ve gezegenler arasında bağ kurulmuştur. Gezegenlerin ve yıldızların da evrendeki her şey gibi ruhsal nitelikleri bulunur ve herkes doğduğu andaki gezegenlerin ruhsal niteliklerinden etkilenir.

Doğal taşların burçlara uyumu ve etkisinin belirlenmesi sezgisel inançlara ve gezegendeki duygusal niteliklerin birbirleriyle bağlantısına ve kişisel deneyimlere dayanır.

Yani doğduğumuz aydaki temsil gezegenimiz dünyamızdaki bir doğal taşa etki eder, o mevsimin çiçeğinin ve kokusunun size daha sıcak hissettirmesi gibi diyebiliriz.

HANGİ BURÇ HANGİ DOĞAL TAŞLARLA UYUMLUDUR?

Astrolojik haritanıza baktığınızda zayıf alanlarınızı, sorunlu geçişlerinizi ve zorlu dönemlerin oluşturduğu ruhsal ve bedensel etkileri yok etmek veya en aza indirmek için doğal taşların dengeleyici enerjilerine ihtiyaç oluşur.

Haritanızda eksik olan elementleri dengelemek, burçların desteklenmesi dönüştürülmesi gereken özelliklerinde enerji akışı gibi durumlarda doğal taşlar çağrınıza yetişecektir.

Doğal taşları kullanırken uzman görüşü ve yönlendirmesi alıyor olmak çok önemli, her taşın herkese fayda sağlamayacağı gibi birlikte kullanılmaması gereken taşlar da vardır.

Burçların özelliklerine göre ihtiyaç duyduğu minerallerden oluşan birkaç doğal taş isimlerini ve en belirgin faydalarını sizler için derledik.

ÇILGIN KOÇ BURÇLARININ DOĞAL TAŞLARI



· Ametist Taşı

Yoğun sakinleştiricidir ve enerjiyi sevgiye dönüştürür.

· Yıldız Taşı

Öfkeyi ve asabiyeti yatıştırır.

· Jasper Taşı

Sorunlarından üstesinden gelme cesareti verir

· Sitrin Taşı

Negatif enerjiyi emer, dönüştürür ve ticaret hayatını güçlendirir

SABIRLI BOĞA BURÇLARININ DOĞAL TAŞLARI



· Lapis Lazuli

Kişinin taviz vermeden kendini net ifade edebilmesini sağlar

· Malakit Taşı

Değişimi, dönüşümü ve risk alabilmeyi destekler

· Varisit Taşı

Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeyi ve çevreye kendimizi gösterebilmeyi sağlar

· Kaplan Gözü Taşı

Konsantrasyon odaklanma ve başarı sağlar

ŞAKACI İKİZLER BURÇLARININ DOĞAL TAŞLARI



· Apatit Taşı

Motivasyonu arttırır ve enerjik hissetmeyi sağlar

· Obsidiyen Taşı

Sorunların derinine inebilmeyi ve gerçeği görebilmeyi sağlar

· Rutil Kuvars Taşı

Kişinin kendinden nefret etme duygularına karşı gelir

DUYGUSAL YENGEÇ BURÇLARININ DOĞAL TAŞLARI



· Ay Taşı

Üreme ve sindirim sistemlerini düzenler

· Beril Taşı

Dikkat dağınıklığını engeller

· Opal Taşı

Öz değeri arttırır ve karakter dönüşümünü sağlar

· Yosun Akik Taşı

Ağrıları ve stresi azaltır, ifade yeteneğini kuvvetlendirir

YETENEKLİ ASLAN BURÇLARININ DOĞAL TAŞLARI



· Kedi Gözü Taşı

Sezgileri kuvvetlendirir ve ortamdaki negatif enerjileri uzaklaştırır

· Oniks Taşı

Bunaltıcı korkulardan uzaklaştırıp bilge kararlar alabilmeyi sağlar

· Granat Taşı

Duygusal uyumsuzlukları giderir, seks hayatını keyiflendirir

· Turkuaz Taşı

Negatif enerjiyi dağıtır ve çakraları dengeler

DÜZENLİ BAŞAK BURÇLARININ DOĞAL TAŞLARI



· Amazonit Taşı

Duygusal yaraları iyileştirir, doğruluk ve cesaret sağlar

· Sitrin Taşı

Negatif enerjiyi emer, dönüştürür ve ticaret hayatını güçlendirir

· Peridot Taşı

Kıskançlık ve egoyu yok eder neşeli olmayı sağlar.

· Ay Taşı

Üreme ve sindirim sistemlerini düzenler

KARARSIZ TERAZİ BURÇLARININ DOĞAL TAŞLARI



· Ametrin Taşı

Sorunlar karşısında yaratıcı çözümler bulabilmeyi sağlar

· Yıldız Taşı

Öfkeyi ve asabiyeti yatıştırır.

· Güneş Taşı

Motive, bağımsız ve canlı olmayı sağlar.

· Yeşim Taşı

Kişiliğin oturmasını ve beden zihin dengesini sağlar.

GİZEMLİ AKREP BURÇLARININ DOĞAL TAŞLARI



· Varisit Taşı

Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeyi ve çevreye kendimizi gösterebilmeyi sağlar

· Zümrüt Taşı

Zor gelen hayatta güçlü olmayı sağlar

· Turkuaz Taşı

Negatif enerjiyi dağıtır ve çakraları dengeler

· Malakit Taşı

Değişimi, dönüşümü ve risk alabilmeyi destekler

DÜRÜST VE KOMİK YAY BURÇLARININ DOĞAL TAŞLARI



· Kalsedon Taşı

İyi niyeti ve kardeşliği yüceltir

· Dumanlı Kuvars Taşı

Tüm ağrıları krampları geçirir ve sinirleri kuvvetlendirir

· Labradorit Taşı

Korkuları, geçmiş olaylardan kalan hayal kırıklıklarını ve kaygıları uzaklaştırır

· Aragonit Taşı

Kendisini fazla hırpalayanlar için boşvermeyi kolaylaştırır

DİSİPLİNLİ OĞLAK BURÇLARININ DOĞAL TAŞLARI



· Kehribar Taşı

Duygusal travmalar, öfke nöbetleri gibi durumları sakinleştirir.

· Oltu taşı

Finansı dengeler ve korur

· Oniks Taşı

Bunaltıcı korkulardan uzaklaştırıp bilge kararlar alabilmeyi sağlar

· Turmalin Taşı

İlham şefkat irade ve zenginliği çeker

ÖZGÜRLÜĞÜNE DÜŞKÜN KOVA BURÇLARININ DOĞAL TAŞLARI



· Akuamarin Taşı

İlgisiz düşünceleri uzaklaştırır ve zihni yatıştırır

· Selenit Taşı

Çevredeki kötü enerjileri temizler

· Ay Taşı

Üreme ve sindirim sistemlerini düzenler

· Labradorit Taşı

Korkuları, geçmiş olaylardan kalan hayal kırıklıklarını ve kaygıları uzaklaştırır

ŞEFKATLİ BALIK BURÇLARININ DOĞAL TAŞLARI



· Ametist Taşı

Yoğun sakinleştiricidir ve enerjiyi sevgiye dönüştürür.

· Güneş Taşı

Motive, bağımsız ve canlı olmayı sağlar.

· Labradorit Taşı

Korkuları, geçmiş olaylardan kalan hayal kırıklıklarını ve kaygıları uzaklaştırır

· Akuamarin Taşı

İlgisiz düşünceleri uzaklaştırır ve zihni yatıştırır