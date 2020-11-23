Bugünkü burç yorumları! Hangi burçları enerjili bir gün bekliyor?

Bugünkü burç yorumları kimler için enerji ve motivasyon anlamına geliyor? 23 Kasım 2020 burç yorumları merak ediliyor. Boğa ve Yengeç burcu enerjili bir gün geçirecek, Aslan burcunu ödemelerle ilgili fedakârlıklar bekliyor. Yay burcu beklediği desteği arkadaşlarından görebilir. İşte 23 Kasım günlük burç yorumları...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 23 Kasım Pazartesi günü Ay tüm gün Balık burcunda ilerliyor olacak. Aklında olmayan konular gün boyunca seni meşgul edebilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Bir kadın eliyle gelecek yardım günün ikinci yarısında bir işinin hızlıca halledilmesini sağlayacak. Akşam saatlerinde hayallerini gerçekleştirmen için uygun enerjiler var.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Cömert bir insan pazartesi günü hayatına girebilir. Hayallerinin aktif olacağı bugünü olumlu enerjileri düşünerek geçirmen yerine olacaktır.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay'ın Balık burcunda ilerleyeceği pazartesi günü bilhassa akşam saatlerinde şifa enerjilerini aktif hale getirebilir ve meditasyon çalışmaları yapabilirsin. Çalışmak için güzel bir motivasyona sahipsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Ödemelerinle ilgili konuların öne çıktığı bugün birtakım fedakârlıklar yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Cömert bir günündesin.

23 KASIM BURÇ YORUMLARININ DEVAMI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN

Bugünkü burç yorumları