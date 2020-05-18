Bugün ne pişirsem? Ramazanın 25. Günü iftar menüsü: Orman kebabı ve kalburabastı tarifi
Bugün ramazanın 25.Gününe ulaştık. Bayrama sayılı günler kala iftar menüleri araştırılmaya devam ediliyor. Evde kalma sürecinde restoran yemeklerini aratmayan marifetli kişiler “Bugün ne pişirsem?” diye güne başlıyor. Çünkü bazen yemek ismini düşünmek yemek yapmaktan daha çok vakit alıyor. Akşama iftar menüsü konusunda kafa karışıklığınızı gidermek için işte 18 Mayıs iftar menüsü…
“Bugün ne pişirsem?” sorusu güne başlamanın anahtar kelimesi haline geldi. Öyle ki evde kalınan şu süreçte mutfak en önemli terapi haline geldi. Ailesi için iftar menülerinde birbirinden farklı yemekler hazırlanıyor. Bugünün ana yemek menüsünde orman kebabı ve tatlı menüsünde popüler olan kalburabastı tarifini yazdık. Bayrama sayılı günler kala ramazanın 25.Gününde işte sizin için hazırladığımız 18 Mayıs iftar menüsü…
ANA YEMEK MENÜSÜ: Orman kebabı
ORMAN KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Yarım kilo kuşbaşı et
1 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 kilo bezelye
Biraz domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
1 adet büyük boy havuç
2 adet patates
2 adet yeşil biber
Çok az sıvı yağ
Sarımsak, tuz, karabiber, pul biber, kekik
Sıcak su
ORMAN KEBABI TARİFİ YAPILIŞI
1. Etleri karıştırarak suyunu çekene kadar kavurun. Ardından yemeklik doğradığınız soğanı, sarımsağı, tereyağını ve çok az sıvı yağ ekleyip karıştırın.
2. Sıcak su ilave ederek etler suyunu çekene kadar pişirin. Su miktarı pişirdiğiniz tencereye göre değişebilir. Pişip suyunu çeken ete, domates ve biber salçasını ekleyip biraz kavurduktan sonra doğranmış havuçları ekleyip kavurmaya devam edin.
3. İçini çıkardığınız bezelyeleri de ekleyip kavurduktan sonra, üzerini hafif geçecek şekilde sıcak su ekleyin. Tuzunu, kekik hariç baharatları ekleyip, karıştırın.
4. Bezelyeler yumuşamaya başladığında küp küp doğranmış patatesleri ilave edin ve patateslerin dağılmasına izin vermeden pişirin.
5. Ocaktan indirmeden doğranmış yeşilbiberleri de ekleyerek bir kaç dakika daha pişirdikten sonra, yemeği ocaktan alıp, kekik ilave ederek karıştırın.
6. Tencerenin kapağını kapatıp yemeğinizi yarım saat dinlendirin. Afiyet olsun…
ÇORBA MENÜSÜ: Ezogelin çorbası
TATLI MENÜSÜ: Kalburabastı tatlısı
KALBURABASTI MALZEMELERİ NELERDİR?
2 su bardağı Ayçiçek yağı
2,5 su bardağı un
1 su bardağı süt
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Şerbeti için
3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
Yarım limonun suyu
KALBURABASTI NASIL YAPILIR?
Öncelikle kalburabastı tatlısının şekerini, suyunu ve limon suyunu tencereye alıp kaynatın. Ocağınızın kısık ateşinde 20 dakika kadar daha kaynatın. Ardından soğumaya bırakın. Hamur malzemelerini geniş bir kaba alıp yoğurun. Gerekirse un ilave edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp oval şekil verin. Üst kısmını süzgecin üzerine bastırın. Hafif yağlanmış tepsiye dizip, 180 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumuş şerbeti üzerine dökün.