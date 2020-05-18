Bugün ne pişirsem? Ramazanın 25. Günü iftar menüsü: Orman kebabı ve kalburabastı tarifi

“Bugün ne pişirsem?” sorusu güne başlamanın anahtar kelimesi haline geldi. Öyle ki evde kalınan şu süreçte mutfak en önemli terapi haline geldi. Ailesi için iftar menülerinde birbirinden farklı yemekler hazırlanıyor. Bugünün ana yemek menüsünde orman kebabı ve tatlı menüsünde popüler olan kalburabastı tarifini yazdık. Bayrama sayılı günler kala ramazanın 25.Gününde işte sizin için hazırladığımız 18 Mayıs iftar menüsü…

ANA YEMEK MENÜSÜ: Orman kebabı

ORMAN KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo kuşbaşı et

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 kilo bezelye

Biraz domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük boy havuç

2 adet patates

2 adet yeşil biber

Çok az sıvı yağ

Sarımsak, tuz, karabiber, pul biber, kekik

Sıcak su

ORMAN KEBABI TARİFİ YAPILIŞI

1. Etleri karıştırarak suyunu çekene kadar kavurun. Ardından yemeklik doğradığınız soğanı, sarımsağı, tereyağını ve çok az sıvı yağ ekleyip karıştırın.

2. Sıcak su ilave ederek etler suyunu çekene kadar pişirin. Su miktarı pişirdiğiniz tencereye göre değişebilir. Pişip suyunu çeken ete, domates ve biber salçasını ekleyip biraz kavurduktan sonra doğranmış havuçları ekleyip kavurmaya devam edin.

3. İçini çıkardığınız bezelyeleri de ekleyip kavurduktan sonra, üzerini hafif geçecek şekilde sıcak su ekleyin. Tuzunu, kekik hariç baharatları ekleyip, karıştırın.

4. Bezelyeler yumuşamaya başladığında küp küp doğranmış patatesleri ilave edin ve patateslerin dağılmasına izin vermeden pişirin.

5. Ocaktan indirmeden doğranmış yeşilbiberleri de ekleyerek bir kaç dakika daha pişirdikten sonra, yemeği ocaktan alıp, kekik ilave ederek karıştırın.

6. Tencerenin kapağını kapatıp yemeğinizi yarım saat dinlendirin. Afiyet olsun…

ÇORBA MENÜSÜ: Ezogelin çorbası

EZOGELİN TARİFİ İÇİN TIKLAYIN

TATLI MENÜSÜ: Kalburabastı tatlısı

KALBURABASTI MALZEMELERİ NELERDİR?

2 su bardağı Ayçiçek yağı

2,5 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım limonun suyu

KALBURABASTI NASIL YAPILIR?

Öncelikle kalburabastı tatlısının şekerini, suyunu ve limon suyunu tencereye alıp kaynatın. Ocağınızın kısık ateşinde 20 dakika kadar daha kaynatın. Ardından soğumaya bırakın. Hamur malzemelerini geniş bir kaba alıp yoğurun. Gerekirse un ilave edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp oval şekil verin. Üst kısmını süzgecin üzerine bastırın. Hafif yağlanmış tepsiye dizip, 180 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumuş şerbeti üzerine dökün.

SALATA TARİFLERİ İÇİN TIKLAYIN