Bugün ne pişirsem? Ramazanın 11.Günü iftar menüleri

Bugün ramazanın 11.gününe girdik. Günler hızlı bir şekilde geçerken günün aranan sorusu “Bugün ne pişirsem?” değişmiyor. Çünkü herkes evinde ailesini mutlu etmek için birbirinden farklı iftar menüsü araştırıyor. Sosyal hayatta huzura kavuşturan ramazan ayı iftar sofralarında aileleri bir araya getiriyor. Ramazan ayında birbirinden farklı yemek tarifleri ve restoranlarda yapılan iftar menüleri evlerde deneniyor. Bu durumdan keyif alan birçok kişi kebap çeşitlerinden baklava tariflerine kadar İnternet aracılığı ile birbirinden farklı yemek tarifleri araştırıyor. İftara saatler kala iftar menüsüne karar veremeyenlerin “Bugün ne pişirsem?” sorusunun cevabını farklı ve kolay tariflerle hazırladık. İşte bugünün iftar menüsü…

YAYLA ÇORBASI MALZEMELER

1 kâse yoğurt

2 yemek kaşığı pirinç

1-2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nane

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

6 su bardağı su

YAYLA ÇORBASININ YAPILIŞI

Öncelikle suyu tencerede kaynatın. Ardından yıkanıp ayıklanan pirinç pirinçleri suya atın ve yumuşayıncaya kadar pişirin. Diğer tarafta yoğurdun içine un ilave edin ve iyice çırpılır. Bu karışımı yavaş yavaş, çevire çevire pirinçli suya ilave edin. Kaynayana kadar çevirme işlemine devam edilir. 5 dakika kadar kaynadıktan sonra ocağı kapatın ve servis edileceği zaman üzerine hafifçe kızdırılmış tereyağında çevrilmiş kırmızı pul biber ve nane ilave edin. Afiyet olsun.

YAYLA ÇORBASININ PÜF NOKTASI NEDİR?

Çorbanın kesilmemesi için yoğurda önce kaynayan sudan alın ve ılık hale getirin. Ardından karışımı kaynayan suya dökün.

FIRINDA GÜVEÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

6 adet patates

400 gram dana eti

2 orta boy patlıcan

1 yeşil sivri biber

1 büyük soğan

5 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

1, 5 su bardağı su

3 diş sarımsak

Tuz, karabiber

FIRINDA GÜVEÇ TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle patlıcanları küp küp doğrayın ve tuzlu suda bekletin. Bir yandan da eti kuşbaşı doğrayın ve tavada soteleyin. Suyunu çekince 1 yemek kaşığı yağ ile hafif kavurun ve fırın kabına koyun. Bunun için güveç uygun değilse borcam da kullanabilirsiniz. Patlıcanları soğuk su ile yıkayın ve etlerin üzerine ilave edin. Patateslerin kabuğunu soyun ve yıkadıktan sonra doğrayarak onları da et ve patlıcanın içine ekleyin. Soğanı yemeklik doğrayın ve kavurun. Karabiber, tuz ve salçasını da ekleyin karıştırın. Ardından soğuk su ekleyerek tekrar karıştırıp kenara alın. Yeşilbiberi ve sarımsakları da doğrayarak karışıma ilave edin. Son olarak sosu üzerlerine dökün ve harmanlayın. 200 derece fırında pişirin. Afiyet olsun…

TEREYAĞLI SEBZELİ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

· 2 su barağı pirinç

· 2 yemek kaşığı arpa şehriye (silme)

· 1 büyük boy havuç

· 1 çay bardağı bezelye

· 1 çay bardağı mısır

· 3 yemek kaşığı sıvı yağ

· 1 yemek kaşığı tereyağ

· 4 su bardağı sıcak su

· 1 tatlı kaşığı süt

· 1 adet knorr tavuk bulyon

· Tuz

TEREYAĞLI SEBZELİ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ YAPILIŞI

Pirinçleri tuzlu ılık suda en az yarım saat bekletiyoruz. Sonra rengi iyice beyazlayana kadar bol suyla yıkayıp süzüyoruz. Tencereye sıvı yağ, şehriye ve minik doğranmış havuçları alıyoruz. Şehriyelerin rengi dönene kadar sürekli karıştırarak orta ateşte kavuruyoruz. Şehriyeler kavrulunca süzülmüş pirinçleri ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Pirinçler de kavrulup tane tane olunca tereyağını ekliyoruz ve şöyle bir karıştırıp tereyağı erirken sıcak suyu ekliyoruz. Sıcak suyun üzerine mısır, bezelye, süt, tuz ve lezzet vermesi için tavuk bulyonu ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra ağzını kapatıp üzeri göz göz olana kadar açık ateşte, daha sonra kısık ateşte pişiriyoruz. Daha sonra altını kapatıp üzerine temiz bir bez veya havlu kağıt serip 15 dakika dinlendiriyoruz. Karıştırdıktan sonra servis yapıyoruz.

ŞEKERPARE TARİFİ MALZEMELERİ

1 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

1 su bardağı zeytinyağı(Margarin kullananlar için 1 paket yeterli)

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un

ŞEKERPARE TARİFİ ŞERBET MALZEMELERİ

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

ŞEKERPARE TARİFİ YAPILIŞI

Şerbetli tatlılarda hamur veya şerbetin aynı ısıda olmaması çok önemli. Bu yüzden şerbetin soğuk tatlının sıcak olması gerekiyor. Bu nedenle öncelikle şerbeti hazırlayarak kenarda soğumaya bırakın.

Ardından şekerparenin hamurunu hazırlayın. Yumurtalardan birinin sarısını üzerine sürmek için ayırın ve un haricindeki malzemeleri karıştırın. Unu yavaş yavaş ilave edip yoğurun. Buzdolabında hamuru yarım saat dinlendirin. Sonrasında hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizin, şekerparelerin üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün. Çatalla üzerine şekil verebilirsiniz veya ceviz, fındık da kullanabilirsiniz. 200 derece ısınmış fırında pişirin. Fırından çıkınca birkaç dakika dinlendirin ve şerbeti dökün. Şerbeti çektikten sonra eğer üzerinde bir şey yoksa Hindistan cevizi veya fıstıkla süsleyebilirsiniz.

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