Bugün ne pişirsem diyenler için testi kebabı ve sütlaç tarifi

“Bugün ne pişirsem?” sorusu ile güne başlayanlar iftar menüsü araştırıyor. Ramazanın 28.Gününde ailesini mutlu etmeye çalışanlar restoranı aratmayan birbirinden farklı yemekleri deniyor. Bugünün iftar menüsünde Yozgat’ın meşhur testi kebabını ve tatlı menüsünde popüler olan sütlaç tarifini yazdık. Bayrama sayılı günler kala ramazanın 28.Gününde işte sizin için hazırladığımız 21 Mayıs iftar menüsü…

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