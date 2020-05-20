Bugün ne pişirsem? Bugünün iftar menüsü: Tavuk şiş ve şekerpare

“Bugün ne pişirsem?” sorusunun cevabı merak ediliyor. Ramazanın 27.Gününde iftara ne yemek yapacağına karar veremeyenler İnternette araştırma yapıyor. Çünkü artık bayrama sayılı günler kaldı ve neredeyse evde bütün yemekler denendi. Bugünün menüsünde yayla çorbası, tavuk şiş, pirinç pilavı, şekerpare ve kaşık salatası hazırladık. İşte ramazanın 27.Günü iftar menüsü…

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