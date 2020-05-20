Bugün ne pişirsem? Bugünün iftar menüsü: Tavuk şiş ve şekerpare
Ramazanın 27. Günü “Bugün ne pişirsem?” diye merak ediliyor. Artık bayrama sayılı günler kala neredeyse evde her yemeği yapanlar iftar menüsü için arama motorlarında araştırma yapıyor. Bugünün menüsünde çok sevilen tavuk şiş ve şekerpare tarifini sizler için hazırladık. İşte 20 Mayıs iftar menüsü…
“Bugün ne pişirsem?” sorusunun cevabı merak ediliyor. Ramazanın 27.Gününde iftara ne yemek yapacağına karar veremeyenler İnternette araştırma yapıyor. Çünkü artık bayrama sayılı günler kaldı ve neredeyse evde bütün yemekler denendi. Bugünün menüsünde yayla çorbası, tavuk şiş, pirinç pilavı, şekerpare ve kaşık salatası hazırladık. İşte ramazanın 27.Günü iftar menüsü…