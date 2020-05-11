Bugün ne pişirsem? 18.Gün iftar menüsü: Yayla çorbası ve orman kebabı
“Bugün ne pişirsem?” sorusunun cevabı ramazanın 18.Gününde merak ediliyor. İftara saatler kala kolay yemek tarifleri ve sütlü tatlı tarifleri merak ediliyor. Cennet kapılarının açıldığı bu ayda ailesine güzel yemek yaparak iftara hazırlık yapanlar “İftara ne pişirsem?” diye arama motorlarında araştırma yapıyor. Yapılan her yemeğin bereketli olduğu ramazan ayında birbirinden farklı menüleri sizler için hazırladık. İşte “Bugün ne pişirsem?” sorusunun cevabı ve ramazanın 18.Günü iftar menüsü…
Ramazan ayında “Bugün ne pişirsem? İftara ne yapsam?” gibi soruların cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı olan ramazan ayında gün boyu tutulan oruçlar için birbirinden güzel iftar menüsü hazırlanır ve tüm aile aynı sofrada aynı duaya amin diyerek orucunu açar. Bu güzelliğe nail olmak isteyenler birbirinden farklı iftar menüsü hazırlamak için “Bugün ne pişirsem?” diye İnternette araştırma yapıyor. Ramazanın 18.Gününde iftar menüsünde yayla çorbası, orman kebabı, bulgur pilavı ve şekerpare tarifi hazırladık. İşte “İftara ne yapsam sorusunun cevabı ve daha fazlası…
Bulgur pilavı
Havuçlu salata