Bugün ne pişirsem? 18.Gün iftar menüsü: Yayla çorbası ve orman kebabı

Ramazan ayında “Bugün ne pişirsem? İftara ne yapsam?” gibi soruların cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı olan ramazan ayında gün boyu tutulan oruçlar için birbirinden güzel iftar menüsü hazırlanır ve tüm aile aynı sofrada aynı duaya amin diyerek orucunu açar. Bu güzelliğe nail olmak isteyenler birbirinden farklı iftar menüsü hazırlamak için “Bugün ne pişirsem?” diye İnternette araştırma yapıyor. Ramazanın 18.Gününde iftar menüsünde yayla çorbası, orman kebabı, bulgur pilavı ve şekerpare tarifi hazırladık. İşte “İftara ne yapsam sorusunun cevabı ve daha fazlası…

Yayla çorbası

Orman kebabı

Bulgur pilavı

Havuçlu salata

Şekerpare tatlısı