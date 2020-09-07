Bugün hangi burçları sürpriz bekliyor? 7 Eylül 2020 burç yorumları

7 Eylül Pazartesi Boğa burcu sabah saatlerinde sürprizlere açık olmalı, Yengeç burcu için güzel bir gün olabilir. Ay küçülen Ay fazında ilerliyor. Bu durum bazı burçlarda güzel sonuçlara neden olacak. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan günlük burç yorumları sizler için hazırlandı. İşte bugünkü burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 7 Eylül Pazartesi günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Parasal meselelerde şartlarını tekrar gözden geçirmen gereken durumlar olabilir. Sahip olduklarını korumaya yönelik davranıyor olacaksın.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Huzurlu bir ortam arayışındasın. Sabah saatlerinde beklemediğin kişilerden alacağın haberler destekleyici nitelikte. Sabah saatlerinde sürprizlere açık olmalısın.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Bugünlerde Ay Boğa burcunda yani senin arka alanında ilerliyorken bilinçaltı konularında çalışmalar yapmak isteyebilirsin. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinde iletişim adına uyumlu enerjiler var.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Yardıma ihtiyacı olanlar adına hayır işlerinde bulunabilirsin. Günün ilk yarısında beklenmedik haberler seni normal akışından çıkartacak olabilir. Küçülen ay fazında ilerleyen Ay işlerinle ilgili güzel sonuçlar almanı destekliyor.

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Bugün hangi burçları parasal konular bekliyor?