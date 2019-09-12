Bugün burcunuz size ne söylüyor? İşte yorumlar

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; yorucu ama bir o kadar da verimli bir haftaya başlayabilirsin. Sorumluluklarını yerine getirirken çalışma arkadaşlarınla yapacağın iş birliklerinden fayda görebilir, projeler geliştirebilirsin. Kendini baskı altında hissetsen de sonuçtan güçlü ve istediğini almış olarak çıkabilirsin.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; hayatı daha gerçekçi gözlerle değerlendirebilir; görev ve sorumlulukları ön planda tutabilirsin. Yurtdışı, yüksek eğitim ya da medya alanında çalışmalar yaparken sevdiklerinin desteğini alabilir, görüş ve düşüncelerini doğru bir ifadeyle paylaşabilir, sosyal medyadan kariyer fırsatlarını takip edebilirsin.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; finansal konularda gerçekçi ve temkinli hareket ederek darboğazdan çıkabilir, üstündeki baskıyı hafifletebilirsin. Tüm katılımcıların fayda göreceği bir yatırım ortaklığı kurabilir, gayrimenkul danışmanlığı alarak kârlı işlemler yapabilirsin. Uzmanlardan destek alarak verim elde edebileceğin bir gündesin.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; anlaşmalar, uzlaşmalar ve sözleşmeler açısından çok verimli bir gün geçirebilir, kazanç sağlayacak imzalar atarak, ortaklıklar kurabilirsin. İş görüşmeleri için yolculuklara çıkabilir, sana güç kazandıracak profesyonel kişilerle görüşerek bilgi ve danışmanlık alabilirsin.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yoğun bir tempon olmasına rağmen yeteneklerini ve zamanını verimli kullanabilirsin. İş ve günlük hayatında sorumlulukların artabilir, çalıştığın projeler ya da üstlendiğin görevler baskıya neden olsa da başarıyla altından kalkabilirsin. Ekonomik olarak sağlam ve akılcı adımlar atabilirsin.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; hem ilişkilerde hem de hayatına dair konularda kontrolü ele alabilir, yaşamdan daha fazla keyif alarak, kendine ve hobilerine zaman ayırabilirsin. Sevdiklerinle bir arada olurken, sorumluluklarını da yerine getirebilir; başarılı olmak için çaba sarf ederken, destek bulabilirsin.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; yaşamınla ilgili sorunları çözebilmek için daha otoriter ve kurallı davranman gerekebilir. Gözden kaçan detayların üstüne giderek yeni girişimlerin yolunu açabilirsin. İlişkilerini dengede ve belli sınırlar içinde tutmak için çaba sarf edebilir, sorumluluklarını paylaşarak rahat nefes alabilirsin.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün zihinsel olarak oldukça aktif ve ikna edici olabilirsin. En kârlı anlaşmaları yapmak için çaba sarf edebilir, hem kendine hem de yakın çevrene fayda sağlayacak görüşmeler yapabilirsin. Gruplardan ya da iş birliklerinden alacağın destekle akılcı girişimlerde bulunabilirsin.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; kazanç ve harcamalarını düzenleyip, alacak ve borçlarını kontrol ederek detaylı hesaplar çıkarabilirsin. İş ve sosyal hayatın getirilerini ekonomik olarak değerlendirip, senin için doğru ve verimli yatırımlara yönelebilirsin. Bugün alırken kazanabileceğin alışverişler yapman mümkün.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; gelişmeleri kontrol ederek, hedeflerin doğrultusunda ilerleyebilirsin. Sağduyu ve mantık çerçevesinde aldığın kararlarla saygınlık kazanabilir, ilişkilerde ve yaşamında onaylanabilirsin. Aynı görüşü paylaştığın kişi ve gruplardan alacağın destek seni başarıya götürebilir.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün arka planda kalarak, gelişmeleri perde arkasından izleyebilirsin. Sorumluluklar ve üstlendiğin görevler üzerinde yük oluşturarak kendi içine çekilmene neden olabilir. Kontrol sende olmasa da finansal iş birliği yaptığın kişilerin yardımıyla düşmanlıkları bertaraf edebilirsin.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; hedeflerine odaklı olarak, gruplar içinde ve ekip çalışmalarında sorumluluk alabilirsin. Güçlü kişilerle bir araya gelerek, desteklerini alman seni doğru, akılcı ve verimli gelişmelere yöneltebilir. Ortaklık, iş birliği ya da uzman yardımı ile kariyerinde ilerleme sağlayabilirsin.