Bugün burcunuz ne söylüyor? 12 Kasım 2019 Salı Günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar burçların günlük vereceği mesajları merak ediyor. Hayata dair gelişmeler günlük burç yorumlarında yazılıyor. Astrolog Ceylin Çelebinin 12 Kasım 2019 Salı günü için yazdığı Çelebi koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 12 KASIM 2019 SALI (21 MART - 20 NİSAN)

Bugün saat 16:34’te Boğa burcunda meydana gelecek olan Dolunay para evinde meydana geliyor. Merküryen etkilerde barındıran bu Dolunay, geçmişten gelen bazı parasal meselelerin tamamlanacağını anlatıyor. Ödemelerini ve gelirlerini sağlamlaştırmak ve korumak adına harekete geçiyorsun. Eşinin ya da ortağının da bu anlamda desteğini alıyorsun.

BOĞA BURÇLARI 12 KASIM 2019 SALI (21 NİSAN - 21 MAYIS)

Boğa burcunda meydana gelecek olan Dolunay seni ilişkiler, anlaşmalar ve sözleşmeler alanından etkiliyor. Geçmişten gelen konuların ortaya konulup bir sonuca bağlanması durumu söz konusu olabilir. İş ve çalışma koşullarınla ilgili yakalayacağın fırsatlar seni bu anlamda destekliyor olacak. Yeniay’da aldığın kararları yürürlüğe sokmak için harekete geçiyorsun. Kendinle ilgili de önemli ve kalıcı değişiklikler yapabilirsin. Doğum günün 4 Mayıs ile 14 Mayıs arasında bir Boğaysan bu Dolunaydan daha fazla etkileneceksin.

İKİZLER BURÇLARI 12 KASIM 2019 SALI (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Boğa burcunun 19 derecesinde saat 16:34’de meydana gelecek olan Dolunay seni hizmet ve hastalıklar ile ilgili hayat alanından etkiliyor olacak. Rahatsızlıklarına özellikle dikkat etmen gereken bir süreçtesin. Alt karın, mesane, boşaltım ve cinsel organlarınla ilgili rahatsızlıkların oluşabilir veya geçmişten gelen rahatsızlıkların nüksedebilir. Aynı zamanda geçmişe dönük birtakım sırlarında su yüzüne çıktığına tanık olacaksın.

YENGEÇ BURÇLARI 11 KASIM 2019 SALI (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Boğa burcunun 19 derecesinde meydana gelecek olan Dolunay seni sosyalleşme alanından etkiliyor. Geçmişte bıraktığın bir aşkın karşına hiç beklemediğin bir arkadaş ortamında çıkabilir. Yeniay döneminde başlattığın bir proje varsa maddi anlamda karşılığını almaya başlıyorsun. Aynı zamanda işten gelen kazançlarında da beklediğin koşulları yakalayabilirsin.

ASLAN BURÇLARI 12 KASIM 2019 SALI (24 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Bugün Boğa burcunda meydana gelecek Dolunay seni kariyer ve toplum önündeki duruşunla ilgili alandan etkileyecek. Kariyerini, geleceğini ilgilendiren konularda önemli tamamlanmalar yaşayabilirsin. İşten elde ettiğin kazancınla ilgili olarak sağlamlık ve güven arayışındasın. Risk almak için uygun bir süreçte değilsin. Evini ve ebeveynlerini ilgilendiren geçmişten gelen konular kariyerinle ilgili alacağın kararları etkileyebilir. Yakın çevrenin desteğini hissedeceksin.

BAŞAK BURÇLARI 12 KASIM 2019 SALI (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Boğa burcunun 19 derecesinde meydana gelecek olan Dolunay seni iletişim konusunda ve hukuksal süreçlerinle ilgili olarak etkiliyor. Yeniay sürecinde başlatmış olduğun konularla ilgili olarak önemli bir tamamlanma yaşayacaksın. Geçmişte sözü edilmiş birtakım konular bu süreçte karşına çıkabilir. Merkür’ün Retro olduğunu unutma ve yazılı, sözlü iletişiminde olası aksaklıklara karşı çok daha dikkatli olmaya çalış. Bu Dolunay sürecinde tatil ya da iş amaçlı olarak uzak bir ülkeye seyahat edebilirsin. Güneş burcu Başak olup 7 Eylül ve 17 Eylül arasında doğanlar bu Dolunaydan daha fazla etkilenecekler arasında yer alıyor. Parasal anlamda da üretken olacağın bir süreçtesin.

TERAZİ BURÇLARI 12 KASIM 2019 SALI (24 EYLÜL - 23 EKİM)

Boğa burcunun 19 derecesinde 16:34’de meydana gelecek olan Dolunay seni vergiler, ödemeler, harcamalar, ortaklı gelirler alanından etkiliyor. 28 Ekim ve civarında satın aldığın bir şeyin ödemesi ya da vergisini ödemek durumunda kalabilirsin. Ortaklı gelirlerini koruma isteğin ön planda olacak. Miras ve kredilerle ilgili konularda açıkta kalmış meseleler varsa tamamlanmalar yaşayabilirsin. Ancak risk almak için hiç uygun zamanlarda değilsin. Para transferleri yapman gerekirse her bir adımını büyük bir titizlikle yapmaya özen göstermelisin çünkü Merkür geri harekette.

AKREP BURÇLARI 12 KASIM 2019 SALI (24 EKİM - 23 KASIM)

Bugün tam karşıt burcun Boğa’nın 19 derecesinde meydana gelecek olan Dolunay seni ilişkiler alanından etkiliyor. İlişkinle ilgili geçmişte vermiş olduğun bir kararı yürürlüğe sokabilirsin. Bu da partnerinle birlikte önemli bir şeyleri tamamlama, görünür hale getirmeni sağlayacak. Parasal açıdan üretkensin ve güzel fırsatları yakalıyorsun. Aynı zamanda daha öncesinde düşündüğün bir konuyu da maddi bir gelir elde etme gayesi ile sözleşme, anlaşma haline getirebilirsin. Ya da eşinin maddi durumunda önemli bir gelişme olabilir.

YAY BURÇLARI 12 KASIM 2019 SALI (24 KASIM - 22 ARALIK)

Bugün gerçekleşecek olan Boğa Dolunayı, daha öncesinde seni rahatsız eden endişelerinle ilgili çalışma ortamında tamamlamak ve sağlamlaştırmak istediğin konuları sana getiriyor. Konfor sağlamak ve maddi kaynaklarını korumak istiyorsun. Sağlığına dikkat etmelisin. Alt karın, boşaltım ve mesane ile ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirsin. Gününü evde ve varsa evcil hayvanlarınla geçirmek isteyebilirsin.

OĞLAK BURÇLARI 12 KASIM 2019 SALI (23 ARALIK - 20 OCAK)

Bugün Boğa burcunda meydana gelecek olan Dolunay seni şanslı etkilerle sarıyor. Yalnız bir Oğlak isen arkadaş çevrenden bir kişiyle yeniay sürecinde başlayan bir iletişim şimdi aşk ilişkisine dönebilir. Çocukları olan bir Oğlaksan çoktandır onlarla ilgili uğraştığın ve geleceklerini ilgilendiren konular bu Dolunay ile birlikte tamamlanabilir. Aynı zamanda işinle ilgili de önemli fırsatlar yakalayabileceksin. Güneş burcu Oğlak olanlar ve 5 Ocak ile 15 Ocak arası doğanlar çok daha fazla etki altında olacaklar.

KOVA BURÇLARI 12 KASIM 2019 SALI (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Boğa burcunun 19 derecesinde meydana gelecek olan Dolunay seni ev, yuva, aile, ebeveynler ile ilgili alanlarından etkiliyor. İşinle ilgili geçmişte düşündüğün bir konuda bu dönemde özellikle hanende önemli bir tamamlanma yaşayabilirsin. Eşinin işiyle alakalı da bir süreciniz tamamlanabilir. Evinde huzur ortamı istediğin bir süreçtesin ve bunu sağlamak adına adımlar atıyorsun. Yurtdışı ve yabancılar, hukuksal konularla ilgili önemli fırsatlar yakalayabilirsin.

BALIK BURÇLARI 12 KASIM 2019 SALI (20 ŞUBAT - 20 MART)

Bugün meydana gelecek olan Dolunay sürecinde önemli anlaşmalar ve sözleşmeler düzenleyebilirsin. Hareketli bir süreç olacak senin için. Daha önceden başlatmış olduğun hukuksal bir sürecin varsa bu dönemde önemli görüşmeler yapabilirsin. Süreci tamamlamak adına kısa kısa seyahatlerinde olabilir. Yazılı ve sözlü anlaşmaları düzenlemeden önce Merkür’ün geri harekette olduğunu aklından çıkarma.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com