Botoks yaptırırken merdiven altı yerlere dikkat! Botoks hakkında bilinmesi gerekenler

Son yıllarda botoks ve dolgu birçok kişi tarafından tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Peki, botoks nerede yaptırılmalı?Botoksun cilde zararı var mı? İşte mağduriyet yaşamamak için dikkat edilmesi gerekenler...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Güzellik Uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, botoks yapan danışanların uygulama yaptığı işletmelerin merdiven altı olmamasına dikkat etmesi gerektiğini ve yaptıkları işlemde kullanılan malzemelerin danışanlarının yanında açmaları, kullanılan maddenin sulandırılma oranına dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

BOTOKS NASIL YAPILIR?

Botoks uygulamalarının arttığını söyleyen Özaydın, botoks ve dolgu hakkında şunları söyledi:

“Botoks ve dolgu uygulamaları ülkemizde son yıllarda ciddi bir ivme kazanmıştır. Botoks, estetik ve sağlık amaçlı kullanılmaktadır. Estetik alanları, ince çizgiler, kırışıklıklar, kazayağı, alın çizgilerinde daha genç ve alımlı görünmek için kullanılır. Sağlık alanında, migren tedavisinde ve geceleri diş sıkma tedavisinde kullanılır. Dolgu uygulamaları ise simetri bozukluğu olan dolgunlaştırmak istediğimiz dudak, elmacık kemiği, burun dolgusu, çene dolgusu ve nazolabial dolgu olarak uygulanır. Botoks uygularken, kullanılan maddenin sulandırılma oranına dikkat edilmesi gerekir. Aksi taktirde botoks uygulaması daha çabuk erir. Tek kullanımlık iğneler ve strerilizasyonu sağlanmış araç gereçlerin kullanılması önemlidir. Botoks şişesinin danışanın yanında açılması gerekir.”

48 SAATE DİKKAT!



Güzellik Uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, botoks yapan danışanların uygulamadan sonra hamam, sauna, spa, spor gibi sosyal ve spor aktivitelerden 48 saat boyunca uzak durması gerektiğini de söyleyerek önerilerini şöyle sıraladı:

“Dolgu uygulamalarında ise uygulama yapılacak bölgede aktif uçuk, açık yara gibi bir deri probleminin olmaması gerekmektedir.

Kullanılan ilaçlar mutlaka uzmana bildirilmelidir. Gerekli görüldüğü halde iki hafta öncesinden ilaçlar kesilmelidir.

Kan sulandırıcı kullanılmamalıdır.

Uygulama sonrası işlem yapılan bölgeye aşırı sıcak ve soğuk içecek veya kompresler değmemelidir. Uygulama etkisini hemen gösteren bir uygulamadır.

Danışanlarımıza tavsiyelerimiz, uygulama yapılacak merkezi iyi araştırmaları, ciltlerine uygulanacak ürünün kalitesini araştırmaları ve ürünlerin gözlerinin önünde açılması ve uygulanmasını istemeleridir.

Özellikle son yıllarda artan merdiven altı işletmelerde yapılan uygulamalar sonucunda insanlarımız maddi ve manevi mağdur olmaktadır. Danışanlarımızın botoks ve dolgu uygulamalarında ucuza kaçmamalarını öneriyoruz.”