'Botoks yapan kişilerin tamamına yakını, hekim olmayan kişiler'

Botoks, dolgu gibi estetik uygulamalara talebin artması resmi yetkisi bulunmayan kişiler tarafından suistimal edilmeye başlandı. Bu durum birçok estetik şikâyetini de gündeme getirdi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, botoks uygulamaları hakkında bilgi verdi.



Van’da yıllardır sağlık hizmeti sunan Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, birçok spesifik branşın müdahalesini yaptıklarını söyledi.

Retinadan lazerle gözlükten kurtarma ameliyatlarına, gözyaşı kanal tıkanıklığı ameliyatından şaşılık ameliyatlarına kadar bir çok alanda sağlık hizmetini sunduklarını belirten Yaızcıoğlu, son iki yıldır yoğun olarak estetik cerrahi ve botoks uygulamaları yaptıklarını ifade etti.

Botoks ile doğuştan gelen ve daha sonra yapısal olarak oluşmuş estetik kusurların tedavisini yaptıklarını aktaran Yazıcıoğlu, “Kliniğimize bununla ilgili özel bir birim ve özel bir kat oluşturup; hastalarımıza göz kapağı, göz kapağı çevresi estetik uygulamalarını, kozmetik ürünlerle botoks uygulamalarını ve dolgu uygulamalarını yapmaktayız.” dedi.

GÖZ ÇEVRESİNE DİKKAT

Estetik işlemlerinin mutlaka hekim kontrolünde yapılması gerektiğini vurgulayan Yazıcıoğlu, “Özellikle ehil olmayan, resmi yetkisi bulunmayan kişilerce yapılan estetik işlemlerden kaçınmak lazım. Kliniğimize bununla ilgili birçok olumsuz geri dönüşümler oldu. Maalesef bu işi piyasada yapan kişilerin tamamına yakını, hekim olmayan kişilerdir. Halbuki göz çevresi ve yüze uygulanan işlemler mutlaka bir hekim kontrolünde yapılması lazım.” ifadelerini kullandı.