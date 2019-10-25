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  3. Boğa burcu yorumu! 25 Ekim 2019 Cuma günlük burç yorumları

Boğa burcu yorumu! 25 Ekim 2019 Cuma günlük burç yorumları

Boğa burcu yorumu! 25 Ekim 2019 Cuma günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları düzenli takip ediliyor. 25 Ekim 2019 Cuma günü burç yorumlarında neler yazdığı merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar Boğa burcu yorumlarını öğrenmek istiyor. Astrolog Ceylin Çelebi 25 Ekim 2019 Cuma günü burçlarını yorumluyor.

Günlük burç yorumlarında 25 Ekim 2019 Cuma günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 25 Ekim 2019 Cuma Boğa burcu yorumlarını ve Kova, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu yorumlarını bulabilirsiniz.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA 25 EKİM 2019 CUMA

Aşk hayatındaki eleştirel yanını törpülemezsen yalnız kalabilirsin. Onu değiştirmeye çalışmaktan vazgeçmelisin. Bugün öğle saatinde kadersel bir karşılaşma yaşayabilirsin. Bu kişinin yurtdışı ya da yabancılarla bir bağlantısı olabilir. Saat 16:00 ile 23:20 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya, elindeki işleri tamamlamaya özen göster. Balzamik fazda ilerleyen Ay’ın etkisiyle kendini akışa bırakmak isteyeceksin.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

İnstagram: Astrolifeceylin

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