Boğa burcu yorumları! 26 Ekim 2019 cumartesi boğa burcu yorumları

Günlük burç yorumlarında 26 Ekim 2019 Cumartesi günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 26 Ekim 2019 Cumartesi Boğa burcu yorumlarını ve Kova, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu yorumlarını bulabilirsiniz.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Ay tüm gün Terazi burcunda ilerliyor olacak. Gün boyunca uyumlusun ancak akşam saatlerinde yanında çalışanlara veya çalışma arkadaşlarına karşı içsel anlamda gerginleşebilirsin. Çalışma ortamındaki huzurunun bozulmaması adına genellikle öfkeni bastırma eğilimi gösteren bir kişisin. Gece yarısı etkin olacak Ay Satürn karesi depresif bir ruh haline sokabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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