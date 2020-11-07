Bıttım kremine Avrupa'dan yoğun ilgi

Organik ürünlerle yapılan cilt kremleri oldukça popüler oldu. Peki, bıttım kremini hiç duydunuz mu?

DHA'da yer alan habere göre Siirt'teki Botan Nehri kıyısında bulunan arazisinde bıttım ağaçlarından elde ettiği gizven tanelerini kaynatarak cilt kremi yapan Veysel Varır, siparişlere yetişemiyor.

Hem kadınlar hem de erkekler tarafından tercih edilen krem için aldıkları siparişleri yetiştirmekte güçlük çektiklerini söyleyen Varır, "Bıttım yağlı cilt bakım kreminin içeriğinde bal, bal mumu, bıttım yağı ve az miktarda da arı zehri var. Bu kremin vitiligo, egzama gibi hastalıklara karşı faydalı olduğunu düşünüyoruz." dedi.



ÖZELLİKLE AVRUPA'DAN ÇOK İLGİ VAR

Bıttımdan ilk kez cilt kremi üreten Varır, Türkiye'nin değişik illerinden yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden de siparişler aldı.

Özellikle Avrupa'daki güzellik merkezlerince yoğun bir ilgi gören cilt kreminin doğal bir ürün olduğunu anlatan Varır, şu şekilde konuştu:

"Doğal ortamlarda bıttım sabunundan cilt kreminin üretimini yapıp, piyasaya sürdüm. İlk olarak az sayıda ürettiğim bıttım kremine ilginin ço k fazla olmasından ötürü üretimi artırmak zorunda kaldım. En çok siparişler Avrupa'nın Fransa, Almanya, Norveç ve Avustralya gibi ülkelerindeki güzellik merkezlerinden geliyor."

'30 KİLO BITTIMDAN 5 KİLO ELDE EDİLİYOR'

Bıttım sabunu üretiminde kaynayan kazanlardan elde ettiği köpükle cilt kremini ürettiğini aktaran Varır, bıttım kreminin yapılışını şöyle anlatıyor:

"Bir hayli meşakkatli bir iştir. Yaklaşık 30 kilo bıttımdan kaynadıktan sonra 5 kilo elde ediyoruz. Ancak kaynayan bıttımın köpüğünü alıyorum ve bu köpük ile gerek sabun ve gerekse bıttım kremi yapıyorum. Bıttım kremini yaptığım araştırmalar sonucu ürettim ve bunun nasıl yapılması konusunda birçok yerden fikir alışverişinde bulundum. Kazanlarda kaynayan bıttım yağının ki bu tamamen doğal bir yağdır, süzerek farklı bir kazana koyuyorum. Kazanda ise 80-90 derece kaynattıktan sonra hiçbir katkı maddesi koymadan 3 gün sonra bekletip, tekrar süzüyorum ve süzme aşaması bittikten sonra ürettiğim kremleri küçük kavanozlara koyarak, hazır hale getiriyorum."

SİİRT'TE İLK KEZ BITTIM KREMİ ÜRETİLDİ

Bıttım kremi fikrinin nereden geldiğini anlatan Varır, şunları söyledi: