Birinci sınıf velilerini bekleyen sorun: Dikkat eksikliği

Birinci sınıf velileri çocuklarda dikkat eksikliği konusunu araştırıyor. Çocuğun ders esnasındaki dikkatinin özellikle veli tarafından çok iyi gözlemlenmesi gerektiğini, uzaktan eğitim sürecinde öğrenme güçlüğünün anlaşılması için velilere büyük bir rol düştüğünü söyleyen Rehberlik Koordinatörü Açelya Barut, çocuklarda dikkat eksikliği konusunu şöyle anlattı:



“Bir çocuğun dikkati yaş seviyesine göre 15 dakikanın altına düşüyorsa, neden bu düşüşün yaşandığı sorgulanmalıdır. Çocuğun hangi durumda dikkati dağılıyor, neler dağıtıyor buna bakmak gerekiyor. Bununla birlikte tabi ki yapılan çalışmalar ve ödevlerin süresi de önemli. Bir çocuğun ödevini maksimum 1 saatte yapması gerekiyor. Eğer 1 saatten daha uzun sürüyorsa ödev süresi nerede bir problem olduğu gözlemlenmeli ve öğretmenlerle paylaşılmalıdır.”