Birebir tutan humus tarifi! Humus nasıl yapılır?

"Humus tarifi nasıl?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Humus genelde yapılışı kolay gibi gözüken bir meze çeşididir. Fakat herkes humusun kıvamını tutturamaz. Humusun püf noktası nohut, tahin ve sarımsak dengesinin iyi tutturulmasıdır. Sofrada yemeklerinizin yanına yakışacak humus tarifi ve malzemeleri haberimizde... Şimdiden afiyet olsun...



HUMUS MALZEMELERİ

2 su bardağı nohut

Yarım su bardağı tahin

2 diş sarımsak

2 adet limon

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kimyon

1,5 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı nohut

HUMUS TARİFİ MALZEMELERİ

Lezzetli bir humus için nohutların güzel haşlanması çok önemlidir. Bu nedenle nohutları 1 gece veya en az 4-5 saat öncesinden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzün ve yıkayın. Nohutları haşlayın.

Nohutlar iyice yumuşadıktan sonra ocaktan alın. Humusun üzerini süslemek için birkaç tanesini ayırabilirsiniz.

Nohutlardan ayrı bir kaba zeytinyağı, tahin, kimyon, tuz ve limonların suyunu karıştırın. Son olarak sarımsakları ince ince kıyıp onları da ekleyin ve karıştırın.

Haşladıktan sonra suyunu süzdüğünüz nohutları hazırladığınız tahinli karışımla buluşturun. Blender ile pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çekin. Eğer kıvam stediğiniz şekilde değilse azar azar zeytinyağı veya su ilave ederek dilediğiniz kıvama kadar karıştırın.

Ardından servis tabağına alarak istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ayırdığınız birkaç nohut, pul biber ya da limonla sunabilirsiniz. Afiyet olsun