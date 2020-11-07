Bir kadını anlamanın 5 sırrı

Uzun ilişkilerin sırrı kadınların ve erkeklerin birbirini anlamasından geçiyor. Peki, bir kadını anlamanın yolu nedir? Eğer siz de anlamlandıramadığınız konularda "Kadınlar ne ister?" diye araştırmaların yolunu tutuyorsanız bu haberimiz tam size göre. İşte ilişkilerde kadınların beklediği davranışlar...



1. TAKDİR EDEREK MUTLU ETMEYİ DENEYİN

“Sevildiğini hissetmelidir” diyerek başlamadığım için şaşırmış olabilirsiniz. Çoğu erkek “seni seviyorum” der. Ama eşlerini ya da kız arkadaşlarını takdir etmezler. Bir kadının hayatında takdir edilmek büyük önem taşır.

Kız arkadaşınızı ya da karınızı takdir etmek tek başına yeterli değildir, bunu onunla da paylaşmanız yani dile getirmeniz gerekir. Erkek okurlarım şimdi buna karşı çıkacak ve hali hazırda zaten eş ya da kız arkadaşlarının bunu bildiğini söyleyecekler. Bu doğru olabilir ama kelimelere dökülen takdirin yaratacağı mucizeyi yaşamadan bilemezsiniz. Öyleyse bunu dile getirmeyi deneyin “işleri yola koyuş biçimini çok takdir ediyorum” ya da “böylesine çok çalışmanı takdir ediyorum” diyerek bir yerden başlayabilirsiniz… Unutmayın takdir edilmeyi hepimiz severiz.

2. KADINLAR DUYGUSAL BİR BAĞ PAYLAŞMAK İSTER

Kadınlar hayatlarındaki erkeğin kendilerine duygusal şekilde bağlı olmalarını sever ve duygularınızı ifade etmekten utanmaksızın bunu hissettirmenizi ister. Çoğu erkeğin bir kadına açılma süresi uzun zaman alır. Bu belki de konuşmaktan hoşlanmamalarından kaynaklı olabilir veya dokunmatik hisler başlığından hoşlanmıyor olabilirler. Ne hissettiklerini sorduğunuzda çoğunlukla yorum yok moduna geçme nedenleri de bundandır. Eğer davranış biçiminiz bu yukarıda yer alan bir kaç satırdaki gibiyse o zaman kadınların isteklerine yönelik en önemli noktalardan birini yerine getiremiyorsunuz demektir. Çünkü kadınlar, ne kadar duygusal bir bağ ile kendilerine bağlı olduğunuzu bilmek isterler.

Bir kadını anlamanın yolu bazen temeli sağlam ilişkiye inandırmaktan geçer. Eğer sevgiliniz, eşiniz sizin onu dinlediğinizi, kendi duygularınızı ifade etmek için yollar aradığınızı, kendinizi ona açtığınızı hissederlerse size tümüyle bağlanacaklardır.

3. İNANMADIĞINIZ ŞEYLERİ SÖYLEMEYİN

Bu çok mantıklı, ama şaşırtıcı olan çoğu erkeğin sevgililerini nasıl gördükleri ile ilgili cümleler kurması oldukça uzun zaman alır. Sevgilinizi çekici ve kadınsı mı buluyorsunuz? Onu seksi mi buluyorsunuz? O zaman bunu söyleyin! Bir kadını çekici bulduğunuzu dile getirmenin pek çok yaratıcı yolu vardır. Örneğin rutin bir işi yapmaktayken (akşam yemeği hazırlamak gibi) ona sevgi dolu bir bakış atın. Size bir soru sorduğunda ona gülümseyin. Kalabalık bir odanın ortasında ona göz kırpın. Bunların yanı sıra nasıl hissettiğinizi ona doğrudan da söyleyebilirsiniz. Kadınlar, erkeklerin aksine fazlası ile sözel yaradılıştadırlar. Sevgili ya da eşlerinin kendileriyle seksi bir şekilde konuşmalarını severler. İnanmadığınız ya da hissetmediğiniz bir şeyi sakın söylemeyin. Kadınlar yalanı çok çabuk fark ederler. Ona, içinizden gelmediği halde sadece duymak istediği şeyleri söylemeyi seçerseniz bu ilişkinize zarar verecektir. Dikkatli olun!

4. KADINLAR KENDİLERİNE ACI ÇEKTİRMEYECEK BİR ERKEĞE SAHİP OLMAK İSTER

Kadınlar ilişkinin merkezinde kendilerini görmek ister. Başka insanların ya da bencil bir adamın izlerinin bu merkezde yeri yoktur. Günümüzdeki ilişkilerde tarafların benmerkezci tavırları ile çatışan ilişkinin merkezi ciddi yaralar almaktadır. Kadınların içsel dünyaları her ne kadar özgürlük türküleri de söylense korunma ihtiyacındadır ve bunun için de bir erkeğe ihtiyaçları vardır. Eşinizi ya da sevgilinizi bu noktada yalnız bıraktığınızda zamanla bunun zararını siz yaşarsınız. Bencil hayata zamanla eklenen suçluluk duygusunun faturası onun çocukça kaprislerine boyun eğmenizden dolayı yine size kesilecektir. Bu noktada ki uyarımı dikkate alın zararlı çıkmayacaksınız. Bir diğer konu ise saygı... Eğer bir kadının birlikte olduğu erkeğe duyduğu güven sarsılırsa ilişkiyi öldüren süreç de başlamış demektir. Güvensizlik beraberinde saygı kaybını da getirir. Bu çok zor olabilir ama ona kendinize saygı göstermesi gerektiğini anlatmak yine size düşüyor. Ayrıca sizin de ona saygı göstermeniz gerekiyor.

5. KADINLAR ROMANTİK OLMAYI BİLEN ERKEK İSTER

Romantik olmak demek ne demektir? Romantizm zihnin durumudur. Romantizm, aşkı ve coşkuyu bulma biçimidir. Romantizm, sevgilinizin nasıl göründüğü ya da onu ne kadar takdir ettiğinizi keşfetmek gibi küçük şeyleri fark etmek için zaman ayırmak demektir. Ama hepsinden önemlisi, romantizm, zaman ayırmak ve sevdiğiniz için bir şeyler yapmak demektir. Karakterinizin kişiliğinizin nasıl olduğunun hiç önemi yok, çaba gösterirseniz siz de romantik olabilirsiniz. Pek çok kadın kendisine şiir okuyan ya da yazan erkekleri sever. Lirik olması önemli değil duygu ve düşüncelerinizi aktarın yeter, ona küçük bir not bile yazsanız olur. Kadınlar düşünülmek ister. İşte romantizm budur.