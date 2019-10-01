Bebekten sonra mutlu bir evlilik sürdürmenin püf noktaları!

Bebekten sonra mutlu bir evlilik sürdürmenin yolları pek çok çift tarafından merak edilir. İki kişilik olan aile artık üç kişidir ve evin içinde birçok şey değişmiştir. Bebek sahibi olmak evliliğin en güzel dönemleri arasında yer alır. Çiftler bu sayede birbirlerine daha çok bağlanır. Ancak bebek sahibi olmak, evliliğe mutluluk verdiği kadar sorunlara da yol açabilir. Bebek ile beraber evliliği mutlu bir şekilde devam ettirmek için pek çok yol bulunmaktadır.

BEBEK EVLİLİĞİ NASIL ETKİLER?

Bebekten sonra mutlu bir evlilik sürdürmenin yolları bazı çiftlerce zor görünür. Bu sebeple günümüzde pek çok çift bebek sahibi olmaktan biraz korkar. Bebek ile birlikte evliliklerde meydana gelen köklü değişimler, bu korkuya sebep olur. Genelde çiftler, evliliklerin zarar görme korkusu sebebi ile bebek sahibi olmayı düşünmezler. Hatta bu konuda psikolojik destek alan çiftler de vardır.

Bebek sahibi olmaktan korkan çiftlerin yanı sıra bebekten sonra mutlu bir evlilik sürdürmenin yollarını arayan çiftler de vardır. Bebek sahibi olup çok mutlu bir evliliğe sahip olmak da mümkündür. Doğru zamanlama ve doğru adımlar ile bebeğin evliliği güçlendirme ihtimali de oldukça yüksektir. Bazı bilim insanları bebeğin, evlilikleri çok olumlu yönde etkilediğini söyler.

BEBEKTEN SONRA MUTLU BİR EVLİLİK SÜRDÜRMENİN YOLLARI

Bebek sahibi olduktan sonra ortaya çıkan değişimleri olumlu karşılayıp, onlara ayak uydurmak gerekir. Çiftlerin bu dönemde birbirlerine yardımcı olmaları da en büyük faktörlerden biridir. Bebek ile beraber evliliğin pek çok kısmında değişiklikler meydana gelir. Gerek ev hayatı gerek ise özel hayatta eskiye oranla değişiklik yaşamak mümkündür. Bu aşamada mutlaka iki tarafın birbirinden destek alarak hareket etmesi gerekir.

Bebekten sonra mutlu bir evlilik sürdürmenin yolları çeşitlilik göstermektedir. İletişim kopukluğu bebek sonrası evliliklerde yaşanan en büyük sorunlardan biridir. Ne olursa olsun çiftler arasındaki iletişimin kopmaması gerekir. Vaktin büyük çoğunluğunu bebek kaplasa bile, anne baba iletişimi her zaman devam etmek zorundadır. Üstelik her sorun konuşularak aşılır.

Bebek sahibi olduktan sonra eve kapanmak çiftlerin psikolojisini bozabilecek faktörlerin başında gelir. Anne baba olmak eve kapanmak demek değildir. Çiftlerin zaman zaman dışarı çıkıp kendilerine de vakit ayırmaları gerekir.

Sorumluluklardan biraz da olsa uzaklaşmak, psikolojik olarak büyük rahatlama sağlayacaktır. Aynı zamanda bebekten sonra mutlu bir evlilik sürdürmenin yolları arasında, çiftlerin birbirine daha çok vakit ayırması da vardır. Evde kapalı kalmak, eşler arasında kavgalara neden olabilir.

Bebekten sonra mutlu bir evlilik sürdürmenin yolları düşünüldüğünde her iki tarafın da birbirine anlayışlı ve destekçi olması gerekir. Bebek bakımının yanı sıra çiftler, mutlaka birlikte özel zaman geçirmelidir. Sadece anne ya da sadece baba rolünde olmak sağlıklı bir yaklaşım değildir. Çiftlerin ebeveynlik görevi dışında eş olarak da sahip olduğu sorumlulukları vardır. Bunları ihmal etmemeleri gerekir. Bebek ile eş arasındaki doğru dengeyi sağlamak sorun yaşanmasına engel olabilir. Aradaki denge ne kadar iyi sağlanırsa, evliliğin ilerleyen dönemleri de o kadar rahat geçecektir.