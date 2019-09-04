Bebeklerde burun tıkanıklığına 8 farklı çözüm

Bebeklerde burun tıkanıklığı, alerjik durumlardan,grip veya soğuk algınlığı gibi durumlardan sonra ortaya çıkar.Bebekler, yetişkinler gibi sümkürme eylemini gerçekleştiremediği için ebeveynlere iki adet temel görev düşüyor; bebeğinizin burnunu sürekli açık tutmak ve nemlendirmek. Bunları sağlamak adına nasıl yöntemler kullanabileceğinizi aşağıda görebilirsiniz.

TUZ KULLANARAK BEBEĞİNİZİ BU DURUMDAN KURTARABİLİRSİNİZ

İçeriğinde anti bakteriyel barındıran tuz sayesinde, bebeğinizin burun tıkanıklığına sebep olan virüs yada bakterileri tedavi edebilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz ve bir bardak ılık su karışımını bebeğinizin burnuna damlatın. Bu damlatma işlemini yaparken sırt üstü pozisyonunda tutmanız gerekecek. 30-40 saniye sonra karnının üstüne çevirerek burnunun akmasını sağlayabilirsiniz. Bu karışıma serum fizyoloji adı verilmektedir.

Eczanelerde de bulabileceğiniz serum fizyolojiyi günde 3-4 kereden fazla kullanmamanız ve 4 günü geçtikten sonra bırakmanız önerilir.

SU VE ANNE SÜTÜNÜ DE ÇÖZÜM OLARAK DENEMELİSİNİZ

Bebeğinize,doktor takibiyle, yeterli miktarda sağlayacağınız sıvı burun tıkanıklığına çözüm olabilir. Anne sütü ve su alınması gereken sıvıların başında gelmektedir.

YOĞURT BİR DİĞER YARDIMCI YÖNTEM OLABİLİR

Bebeğinizin bakterilerle ve virüslerle savaşması için bağışıklık sistemini güçlü tutmanız gerekebilir. Bu anlamda yoğurt gibi probiyotik gıdalarla, güçlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

SOĞAN DENEMEKTE FAYDASI OLAN ESKİ BİR YÖNTEMDİR

Sülfür içeriğine sahip olan soğanı doğrayıp odasında yatağına yakın bir yere koyabilirsiniz. Sülfür, bebeğinizin burnunun akmasına ve rahatlamasına sebep olabilir. Eski ama oldukça etkili olduğu söylenen bir yöntemdir.

YASTIK SEVİYESİYLE OYNAMAK DA YÖNTEMLER ARASINDADIR

Bebeğinizin yastığının seviyesini yükseltmek, bebeğinizin genzini açmaya yardımcı olacaktır. Bu durumda sümük dışarıya akabilir ve bebeğiniz rahat bir şekilde uyuyabilir.

BURUN ASPİRATÖRÜ DE KULLANABİLİRSİNİZ

Serum fizyoloji sonrası ya da yoğun akıntılarda uygulayabileceğiniz yöntemlerden biridir.

GÜZEL BİR BANYO NEDEN OLMASIN

Bebeğinize yaptıracağınız banyoda sıcağın etkisiyle, tıkanıklığa sebep olan durumlar akabilir ve bebeğiniz rahat nefes almaya başlayabilir.

NEMLENDİRME İŞLEMLERİNİ ATLAMAYIN

Buhar makinesi olarak da adlandırılan nemlendirici bu anlamda size yardımcı olabilecek yöntemler arasındadır. Bebeğinizin yatağının yanına yerleştireceğiniz nemlendirici ile sümük sıvılaşabilir ve akması kolaylaşabilir.

Bu işlemleri yaparken bebeğinizin cildinin hassas olduğunu unutmayın. Daha sakin ve yavaş hareketlerle müdahalelerde bulunun.