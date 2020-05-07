Bebekler için beslenme kuralları nelerdir? Bebeğe 1 yaşından önce hangi besinler verilmemelidir?

Bebek beslenmesi ile alakalı konular merak ediliyor. Özellikle ilk kez çocuk sahibi olacak anne adayları tamamlayıcı besinler ve bebek boğulmalarıyla alakalı konular hakkında araştırma yapıyor. Bebek doğumdan altıncı ayın sonuna kadar tek başına anne sütü ile beslenmelidir. Uzmanlar, altıncı aydan sonra tamamlayıcı besinleri öneriyor. Ancak bebek beslenmelerinde bazı doğru bilinen yanlışlar bebeklerde boğulmalara neden olabiliyor. Örneğin, sert, yuvarlak, zarla çevrili besinler (fındık, üzüm, yuvarlak şeker, çiğ havuç) boğulmalara neden olabileceğinden 3 yaşın bitimine kadar ezilerek verilmelidir. Sağlık Bakanlığı’nda yer alan bilgilere göre bal, bakla, inek sütü ve yumurta beyazı bebeklere 1 yaşa kadar verilmemelidir. Peki, bebeğe verilmesi uygun olmayan besinler nelerdir? Bebeğe ne zaman evdeki yemeklerden verilebilir?

BEBEĞE VERİLMESİ UYGUN OLMAYAN BESİNLER NELERDİR?



Sert, yuvarlak, zarla çevrili besinler (fındık, üzüm, yuvarlak şeker, çiğ havuç) boğulmalara neden olabileceğinden 3 yaşın bitimine kadar ezilerek verilmelidir.

Bal, bakla, inek sütü ve yumurta beyazı bebeklere 1 yaşa kadar verilmemelidir.

Bebek ve küçük çocuklara vejetaryen diyet verilmemelidir.

Bebeğin besin gereksinimlerini karşılamadığı için bitkisel bazlı sütlerden kaçınmak gerekir (pirinç, badem, Hindistan cevizi sütü gibi).

Yüksek protein içeriği nedeniyle alerji ve demir eksikliği riskini artırdığı için 12 aydan önce inek sütü de zorunlu kalmadıkça başlanmaz.

Çiğ süt ve çiğ sütten yapılan peynir çocuklara verilmemelidir

Tamamlayıcı besinler şeker ve tuz eklenmeden hazırlanmalıdır. Şeker ya da tuz eklenmesi bebekler tarafından besinlerin kabulünü artırmaz. Bebeklik dönemi süresince tuz ve şekerden kaçınmak daha sonraki yıllarda bu tatların eşiğinin daha düşük olmasında etkilidir.

Şekerli içeceklerden (çay, kahve, meyve aromalı içecekler) bebeklik dönemi boyunca uzak durulmalıdır. Bebeklik döneminde tüketilen şekerli içecekler daha sonraki yıllarda da şişmanlık riskini artırmaktadır. Ayrıca bu içecekler diş çürüğü riskini de artırır.

Daha önceden tuz ve baharat konulmuş yiyecekler veya konserve sebzeler bebek ve küçük çocuklara uygun değildir.

Sindirilmesi zor gıdalar (salam, sosis, yağlı, kızarmış ve baharatlı gıdalar) bebeklere verilmez.

BEBEK NE ZAMAN AİLE YEMEKLERİNDEN YİYEBİLİR?



Bebeğiniz 1 yaşını doldurduktan sonra aile sofrasına oturabilir.

Bu dönemde önerilen besinler, dengeli olarak her besin grubundan içeren, sağlıklı aile yemekleridir. İçecek olarak çocuğa kaynatılmış su, ayran, taze sıkılmış meyve suyu, 1 yaş sonrası da inek sütü verilebilir.

Beslenme zamanı aynı zamanda sevgi ve öğrenme zamanıdır. Bebek kendi kendini beslerken ona destek olup teşvik etmek öğünün keyifli geçmesini de sağlar.

TAMAMLAYICI BESİNLERE NEDEN GEÇ BAŞLANMAMALI?



Bebeğin gereksinimi olan enerji ve besin öğeleri karşılanamaz.

Bebeğin büyümesi yavaşlar ya da durur.

Bebek gerekli besin öğelerini alamadığından kansızlık, gelişme geriliği, vitamin yetersizliği hastalıkları, zihinsel gelişim geriliği görülebilir.

Bebeğin çiğnemeyi öğrenmesi gecikebilir.