Bebeğin susadığını anlamanın 6 yolu!

Bebekler ilk 6 ay içinde ihtiyacı olan sıvıyı anne sütünden alırlar. Eğer düzenli bir kilo alımı varsa ve bebeğin kontrollerinde herhangi bir problem çıkmıyorsa, bebek ilk 6 ay boyunca anne sütü dışında herhangi bir gıda veya sıvı almamalıdır.

6. aydan sonra ek gıdaya başlayan bebeklere ise günde çeyrek çay bardağı kadar su verilebilir. Aşırıya kaçılmamalıdır. Aksi takdirde bebeğin midesi suyla çok fazla şişer ve yeme düzeni bozulur. Sindirim sorunları yaşayabilir.

1 yaşından itibaren katı gıdalara geçilmesiyle birlikte istediği kadar suyu içebilir.

İLK 6 AYDA NEDEN SU VERİLMEMELİDİR?

6 aydan küçük bir bebeğe su verilmesi midesini şişirecek ve anne sütü alma kapasitesini azaltacaktır. Bu da bebeğin ihtiyacı olan vitamin, mineral ve besinlerin hepsinden mahrum kalması anlamına gelir. Gelişim problemlerine neden olabilir.

Nadir rastlansa da, bebeğe 6 aydan önce su vermek bebeğin sudan zehirlenmesine ve komaya girmesine neden olabilir. Bebeğin vücudundaki elektrolit dengesi bozulur ve vücudu şişmeye başlar.

BEBEĞİNİZİN SUSADIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

Bebeğinizin susadığını gösteren belirtiler şunlardır:

Ağız içi kuruluk

Kabızlık

İdrar azlığı

Vücut sıcaklığının artması

Cilt kuruluğu

Eğer bebeğiniz bu belirtilerden herhangi birini gösteriyorsa, doktorunuzun kontrolü ve onayı dâhilinde bebeğinize ihtiyacı olan suyu verebilirsiniz.

MAMAYI/ DEVAM SÜTÜNÜ SULANDIRMAK DOĞRU MUDUR?

Mamayı veya devam sütünü gereğinden fazla sulandırmak yanlıştır. Gereğinden fazla sulandırılan mama bebeğin ondan tat almasını engeller. Ayrıca besin değeri düşen mamanın bebeğe katkısı oldukça azalır.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR VE SIK YAPILAN HATALAR

Bebeği su içmeye alıştırmak için meyve suyu veya şekerli su vermek korkunç bir hatadır. Bunlar bebeğin kan değerlerinin dengesini bozar ve obeziteye yol açabilir. Ayrıca meyve suları suyun yerini asla tutmaz.

6 aydan önce bebeğe su vermek bebeğin sıvı ihtiyacını azaltacak ve midesini şişirecektir. Bu yüzden bebek emmeyi reddedebilir. Beslenme düzeni bozulacağından gelişiminde gerileme görülmesi muhtemeldir.

Anne sütü bebeğin ağzının içinde koruyucu bir tabaka oluşturur. Emzirmeden sonra bebeğin ağzında kalan sütü suyla temizlemek çok yanlıştır. Bu bebeğin ağız içini mikroplara karşı zayıf hale getirir. Halk arasında pamukçuk adıyla bilinen ağız içi mantar gibi hastalıklara yakalanması muhtemeldir.