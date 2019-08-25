Basen eritmek için özel diyet programı!

Havaların sıcaklamasıyla birlikte artık deniz sezonu açılıyor ve birçok kadın basen eritme diyetlerini araştırıyor. Kendine en uygun basen eritme diyetlerini araştıran kadınlar en hızlı şekilde zayıflamak istiyor. Birçok kadın basenlerden kilo almaktan şikayetçi. Yaz aylarının gelmesiyle bundan kurtulmak isteyen kadınlar kararlı bir şekilde basen eritme diyetleri araştırıyor.

BASEN ERİTEN DİYET NASIL YAPILIR?

Basen eriten diyet nasıl yapılır dediğinizde öncelikli olarak basenlerinizin gerçekten vücudunuza oranlı olup olmadığına bakılır. Kilo fazlalığının tespiti sonrasında size özel basen eriten diyet listesi belirlenir.

Basen eriten diyet listeleri dahilinde; karbonhidrat ve protein dengesi kurmak; yağlı, tuzlu ve kızarmış gıdalardan uzak durmak; un, şeker ve tuzu hayatımızdan çıkarmak en etkili yöntemdir. Basen eriten diyet yapılırken genel olarak 3 haftalık programlar uygulanır. Ancak herkes için bu durum geçerli değildir. Beslenme danışmanları kişinin güncel kilosuna, ölçülerine, kullandığı ilaçlara, rahatsızlıklarına, yaşam şekline, yaşına ve diğer kriterlere göre basen eriten diyetler hazırlamaktadır.

Yine de örnek basen eriten diyet listesi isteyenler için aşağıda yer alan 1 haftalık basen eriten diyet programı tekrar edilerek basen bölgesindeki yağlardan ve kilolardan kurtulmak mümkün olabilir. Ancak unutmayın; tıpkı selülit ve göbek eriten diyet listelerinde olduğu gibi basen eriten diyetler için de kişiye özel yöntemler belirlenmesi gerekmektedir. Size en uygun basen eriten diyetler diyetisyeniniz tarafından oluşturulacaktır.

BASEN ERİTEN DİYET LİSTESİ

BASEN ERİTEN DİYET 1. GÜN

Kahvaltı: Sabah kalkınca yarım tatlı kaşığı ballı ve 8–10 damla limonlu ılık su

3 yemek kaşığı sade müsli

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 su bardağı az yağlı keçi sütü

1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu

Ara Öğün: 1 yeşil elma

3 tam ceviz içi

Öğle Yemeği: 150gr ızgara tavuk yada hindi

Yeşil salata

Közlenmiş sivri biber

Ara Öğün: 1 su bardağı az yağlı keçi sütü (sıcak içmek isterseniz tarçın ekleyebilirsiniz)

4 esmer kuru kayısı

Ara Öğün: 6–8 çilek

2 grissini

1 fincan rezene çayı

Akşam Yemeği: 1 kase dolusu sulu pişmiş semizotu yemeği (içine pişerken 1 kaşık bulgur ekleyin)

Yeşil salata

Ara Öğün: 1 yeşil elma

BASEN ERİTEN DİYET 2. GÜN

Kahvaltı: 2 dilim tam tahıllı ekmek

2 parmak kalınlığında yağsız dil peyniri

2 adet sivri biber

5–6 sap maydanoz

Mevsim yeşillikleri

Ara Öğün: 1 kivi ya da 10–12 erik

Öğle Yemeği: 150gr ızgara balık

Bol limonlu ve sarımsaklı semizotu salatası

Ara Öğün: 1 armut

1 fincan rezene çayı

Ara Öğün: 1 bardak az yağlı keçi sütü

6 badem

Akşam Yemeği: 1 kase sebze çorbası

Ara Öğün: 10–12 erik veya 6–8 çilek

BASEN ERİTEN DİYET 3. GÜN

Kahvaltı: 1 dilim tam tahıllı ekmek

2 parmak kalınlığında lor peyniri

2 adet sivri biber

5–6 adet maydanoz ve yeşillik

Ara Öğün: 1 armut

Öğle Yemeği: 4 köfte

3–4 adet közlenmiş sivribiber

Bol limonlu maydanoz ve roka salatası

Ara Öğün: 1 kase az yağlı yoğurt içine 6–8 adet çilek ve 1 tatlı kaşığı keten tohumu

2 fincan rezene çayı

Ara Öğün: 2 adet yulaflı şekersiz bisküvi

İstediğiniz bitki çayı

Akşam Yemeği: 5–6 yemek kaşığı pazı ile pişmiş yeşil mercimek yemeği

Bol yeşilli salata

Ara Öğün: 1 adet yeşil elma, üzerine toz tarçın serpin

3 tam ceviz

BASEN ERİTEN DİYET 4. GÜN

Kahvaltı: 2 dilim ananas

Meyve salatası: 1 kivi, 3–4 tam ceviz içi, 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 su bardağı az yağlı süt

Ara Öğün: 1 yeşil elma

1 fincan rezene çayı

Öğle Yemeği: Kağıtta bol yeşillik ile pişmiş 150gr balık fileto

Bol limonlu roka salatası

Ara Öğün: 4 esmer kuru kayısı

Ara Öğün: 1 dilim kızarmış tam çavdar veya buğday ekmeği

1 tatlı kaşığı katkısız şekersiz doğal erik veya kuşburnu marmelatı

Akşam Yemeği: 1 büyük kase enginarlı sebze çorbası

Ara Öğün: 1 porsiyon az şekerli meyve

BASEN ERİTEN DİYET 5. GÜN

Kahvaltı: Meyve salatası (2 dilim ananas, 1 dilimlenmiş kivi, 3–4 tam ceviz içi, 1 çay kaşığı dolusu toz tarçın, 1 su bardağı az yağlı süt)

Ara Öğün: 2 grissini

İstediğiniz bitki çayı

Öğle Yemeği: 3 yumurta beyazı ve 1 yumurta sarısından yeşil omlet

2–3 közlenmiş sivribiber

Bol yeşilli salata

Ara Öğün: 1 yeşil elma

1 fincan rezene çayı

Ara Öğün: 3 yemek kaşığı yağsız yoğurt

1 tatlı kaşığı keten tohumu

Akşam Yemeği: 1 büyük kase enginarlı sebze çorbası

Ara Öğün: 1 armut

BASEN ERİTEN DİYET 6. GÜN

Kahvaltı: 2 dilim tam tahıllı ekmek

2 parmak kalınlığında lor peyniri

2 adet sivri biber

5–6 sap maydanoz

Bol yeşillik

Ara Öğün: 1 yeşil elma

3 tam ceviz içi

1 fincan rezene çayı

Öğle Yemeği: Izgara tavuk veya hindi

3–4 kaşık haşlama pazı veya semizotu

Bol yeşilli salata

Ara Öğün: 1 adet kivi

Ara Öğün: 1 armut

3 yemek kaşığı yağsız yoğurt

1 tatlı kaşığı keten tohumu

Akşam Yemeği: 1 kase sebze çorbası

Ara Öğün: 1 meyve

BASEN ERİTEN DİYET 7. GÜN

Kahvaltı: 2 dilim tam tahıllı ekmek

2 parmak kalınlığında lor peyniri

1 adet haşlanmış yumurta

2 adet sivri biber

5–6 sap maydanoz ve mevsim yeşillikleri

Ara Öğün: 1 tatlı kaşığı katkısız erik veya kuşburnu marmelatı veya 1 tatlı kaşığı tahin pekmez veya bal

Öğle Yemeği: 1 yeşil elma

3 tam ceviz içi

İstediğiniz bitki çayı

Ara Öğün: 3 erik

3 kaşık yağsız yoğurt

1 tatlı kaşığı keten tohumu

Ara Öğün: 6–8 çilek veya 10–12 yeşil erik

Akşam Yemeği: 1 ızgara balık

Bol limonlu roka salatası

Ara Öğün: 1 meyve

BASEN ERİTME VE EGZERSİZ

Basen eriten diyetler uygulanırken egzersiz yapmak da çok önemlidir. Basen eritme hareketleri düzenli olarak yapıldığında basen eriten diyet aşamaları daha hızlı sonuç verecektir. Günlük yürüme egzersizleri normal tempoda ve uzun süreli olarak yapıldığında 1–2 ay içerisinde sonuç vermektedir. Ek olarak bacak hareketlerinin uygulanması da basenlerin erimesini hızlandıracaktır.

Aynı zamanda basen eriten jimnastik hareketler de bu süreçte olumlu etki yapacaktır. Çember çevirme ve ağırlık kullanılarak yapılan bacak hareketleri kilo vermeyi kolaylaştırmaktadır. Spor merkezine giderek bilinçli bir şekilde egzersiz yapmak ise daha hızlı sonuç verecektir.

Diyetisyenler ve beslenme danışmanı önerisiyle hazırlanan basen eriten diyet listenizi kilolarınızdan şikayet ettiğiniz her an uygulayabilirsiniz. Basen eriten diyetler sayesinde kendinizi daha fit hissedebilirsiniz. Sağlıklı bir yaşamı hayatınızın merkezine alarak daha mutlu olursunuz.