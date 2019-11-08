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  3. Başak burcu yorumları 9 Kasım 2019 Cumartesi (Günlük burç yorumları)

Başak burcu yorumları 9 Kasım 2019 Cumartesi (Günlük burç yorumları)

Başak burcu yorumları 9 Kasım 2019 Cumartesi (Günlük burç yorumları)

Başak burcu yorumlarında 9 Kasım 2019 Cumartesi neler yazılacağını vatandaşlar merak ediyor. Başak burcu yorumlarında Cumartesi günü sürprizler olacağa benziyor. Hayata dair gelişmelerin yer alacağı burç yorumlarında başak burcu araştırılıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

Başak burcu yorumları araştırılıyor. 9 Kasım 2019 Cumartesi yorumlarını vatandaşlar yakından takip ediyor. Aşk, sağlık ve para konularında ne gibi değişimler yaşanacağı büyük merak konusu… Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

BAŞAK BURÇLARI 09 KASIM 2019 CUMARTESİ (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Bir süredir yaşadığın zorluklarla ilgili bugün cesaretini toplayıp harekete geçiyorsun. İpleri eline almanın vakti geldi. Bugün kesinleşecek olan Satürn Neptün etkileşimi de sana gereken sabrı ve dayanıklılığı veriyor. Bu akşam Ay Satürn karesinin etkisiyle depresif ve sıkışmış hissedebilirsin.

BAŞAK BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Yönetici gezegeninizden dolayı hep bilgiyi ararlar. Zekalarını kendilerine yardımcı olan bir hizmetçi gibi görürler. Bu nedenle Başak burcunu tanımlayan sözcük 'İncelerim “ dir. Başak'lar çalışkan ve pratik insanlar olup, yaşamlarındaki en önemli konu İş' tir. Güvendikleri kişilere yardım etmeyi sevmelerine rağmen, inanmadıkları ve tembel olduklarını bildikleri kişilere karşı soğuk davranırlar. Yaşamları boyunca dinlenmeden çalışırlar. Onların dinlenme biçimi bile başkalarına yorucu gelebilir. Başak'ların yaşamda ayrıntılar arasında boğulma riskleri hep vardır. Böyle anlarda bile, kendi yöntemleri ile yaptıkları işlerde gelişigüzel şeyler bulunabileceğini kabul etmezler. Başaklar, genellikle kendilerini hiç kimseye kullandırtmazlar, sınırlarını belirleyerek 'hayır' demesini bilirler. Tutumlulukları bazen pintilik derecesindedir. İçli-dışlı olmayı sevmedikleri için, soğuk ve mesafeli bir görünüşleri vardır.

BAŞAK BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Başak burcunun tipik fiziksel özellikleri: Uzun bir boy, ince bir bel yüzü pembe beyaz veya esmerdir. Saçları koyu renk ve genelde uzun olur. Sağlıklı saç tellerine sahiptirler. Gözleri insanın içini okur gibi baktığı için de hemen onun etkisinde kalırsınız Farklı bir karizması vardır. Sistemli ve kuralcı yapıları dış görünüşlerine de yansır. Onları asla dağınık ve gelişigüzel göremezsiniz. Kıyafetleri klasik fakat etkileyicidir. Daima kaliteli yaşamaktan hoşlandıkları için, bütçelerini yansıtan hoş kıyafetleri kullanırlar, fakat abartıya kaçmamak şartıyla.

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com


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