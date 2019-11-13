Başak burcu yorumları 13 Kasım 2019 Çarşamba

Koç burcu yorumlarında 13 Kasım 2019 Çarşamba yorumları merak ediliyor. Çarşamba günü koç burcu yorumunda neler yazacağı araştırılıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

KOÇ BURÇLARI YORUMLARI 13 KASIM 2019 ÇARŞAMBA (21 MART - 20 NİSAN)

Bugün Ay 11:46’ya kadar boşlukta seyredecek ve sonrasında İkizler burcuna geçiyor. İletişim odaklı olacağın bir gündesin. Günün geri kalanında hesap kitap işlerine kafa yoracak, zihnini işinle ilgili ödemeler, alacaklar, verecekler, vergiler ile ilgili alana odaklayacaksın. Geçmişten gelen hesaplar da gündemini meşgul edebilir. Araştırmacı yapınla bir izini sürdüğün konularda önemli doneler elde edebilirsin.

KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.

KOÇ BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Fiziksel yapıları uzun yüzlü ve uzun boyludurlar. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spor yapmaya meraklı oldukları için de, bir çok spor salonlarında Koçlara rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların; gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.

Astrolog Ceylin Çelebi

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