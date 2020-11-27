Baş edilemeyen kaygı bozukluğu psikopatolojik durumlara yol açabilir

Pandemi sürecinde ailelerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin kaygı bozukluğu ile baş etmesi son derece önemli. Bu sürece uyum sağlamanın önemine değinen uzmanlar, kaygı ile baş edemeyen kişilerin psikolojik destek alması gerektiğine değindi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Psikolog Berk Karaoğlu, pandemi sürecinin yanı sıra yaşanan İzmir depremiyle de birlikte travmatik görüntülerin ortaya çıktığını ifade ederek şu şekilde konuştu:

“Yaşananlar nedeniyle çocuklarda kaygı problemleri, çökkünlükler, duygu durum problemleri olabilir. Bu noktada dikkat edilmeli ancak baş edemediğimiz durumlarda da ilgili ruh sağlığı uzmanından destek alınması gerekiyor. Çünkü bu dönemlerde oluşabilecek sıkıntılar yetişkin döneminde psikopatolojik durumlara yol açabilir."

EVDE UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLMALI?

Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimden çok daha farklı olduğunu dile getiren Psikolog Berk Karaoğlu, evde sınıf ortamı yaratılması gerektiğini belirtip,

"Yüz yüze eğitimde bizi eğitime bağlayan birçok unsur var. Teneffüste beraber vakit geçirmek ve derslik havasını koklamak gibi unsurlar şu an için mümkün değil. Pandemi sürecindeyiz, deprem yaşadık. Birçok travmatik noktalardan geçtik. Bu nedenle öğrencilerin, çocuklarımızın hatta ebeveynlerin ve öğretmenlerin kaygı duyması çok normal. Online sisteme adapte olmak için okula gidiyormuş gibi bir sistem kurmak lazım. Çok fazla uyarıcının olmadığı, dik bir şekilde bir masaya oturduğunuz bir ortam hazırlamak gerekiyor. Hatta çoğu zaman anneler, babalar çocukları ders çalışırken onlara yiyecek getirirler. Bu bile uyarımı bozar, derse yönelik motivasyonu dikkati bozabilir. Bu konuya çok dikkat edilmeli. Ev ortamında uyarıcılardan oldukça uzak kalınmalı. Eskiden tabletler, bilgisayarlar bir oyun ve eğlence aracıydı. Şimdi ders aracı oldu. O açıdan buna geçiş yapmak zor olabilir. Ebeveynler çocuklarını denetlemeli. Duvar dibinde bir masa ve beyaz bir oda online ders için uygun ortamı oluşturabilir. Oyun ile ilgili olan şeylerden uzak bir ortam, uzaktan eğitim için çok daha anlamlı."

KAYGI İÇİN NE YAPILABİLİR?

Öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek için hem aile içinde iyi bir iletişim kurulması gerektiğini hem de öğretmenlerin öğrencileri ile paylaşımlarda bulunması gerektiğini dile getiren Karaoğlu,