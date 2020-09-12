Balık ve pizzadan ortaya çıkan yeni lezzet: Balizza

Balık ve pizzayı yan yana hiç düşündünüz mü? Çanakkale’de bir deniz restoranında karides ve çeşitli sebzeler ile yapılan ve adı "Balizza" olarak konulan isimli yemek ilgi çekiyor. Özel bir tortilla hamurunun içine karides, kaşar, kapya biber, yeşilbiber ve çeşitli baharatların içine konulmasıyla yapılan Balizza lezzetiyle adından yeni bir lezzet olarak müşterilere servis ediliyor.

İsim hakkının işletme tarafından alınan Balizza'nın tadına bakanlar oldukça memnun kalıyor.

AA'ya açıklamalarda bulunan turizm ve otel işletmeciliği bölümünde öğrenim gören Şef Koray Boruzan, Balizza'nın nasıl ortaya çıktığını ve yapılışını anlattı. Restoranda çalışmaya başlamasının ardından çeşitli yemekler yapmaya başladıklarını belirten Boruzan, pizzanın içine bilinen şeyler dışında ürünler kattıklarını ifade etti.

Boruzan, pizza için en önemli şeyin tortilla hamurunun olması ve daha sonrasında kaşar, karides, sebze ve çeşniler olduğunu vurguladı.

Restoran işletmecisi Melih Kayıkçı ise farklı lezzetleri tüketiciler ile buluşturmak için menülerini itinayla hazırladıklarını anlattı. Bu konuda yeni açtıkları restorandaki tüm hazırlıkların buna göre yapıldığını dile getiren Kayıkçı, şunları kaydetti: