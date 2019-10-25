Balık burcu yorumları! 26 Ekim 2019 cumartesi Balık burcu yorumları

Günlük burç yorumlarında 26 Ekim 2019 Cumartesi günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 26 Ekim 2019 Cumartesi Balık burcu yorumlarını İkizler, Boğa, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay ve Kova burcu yorumlarını bulabilirsiniz.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

Ödemelerinle ilgili konularda taraflarla anlaşma yoluna gidiyorsun. Bu anlamda eşinden de maddi anlamda destek görebilirsin. Akşam saatlerinde oluşacak Ay’ın Satürn ve Mars ile olan açıları ruh halinde dalgalanmalar yaratabilir, depresif hissettirebilir. Parasal konularda fazla sıkıştırılmaktan hoşlanmıyorsun.

Astrolog Ceylin Çelebi

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