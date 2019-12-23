Balık burcu yorumları 23 Aralık 2019 Pazartesi (Günlük burç yorumları)

Balık burcu yorumları için 23 Aralık 2019 Pazartesi günü yorumları konuşuluyor. Astrolojiyi yakından takip edenler günlük burç yorumlarını da okumaktan keyif alıyor. Balık burcunda yorumunun ne olacağı büyük merak konusu… Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Hukuksal veya akademik konularda yarım kalan işlerin varsa bugün sabah halletmen gerekebilir. Ancak bu alanlarda yeni bir işlem başlatmanı tavsiye etmiyorum. Ay boşlukta olacağından başlatılan işleri tamamlamak çok zor olur. Ay Plüton destekleyici açısının etkisiyle arzularına ulaşmakta inatçı bir tavırda olabilirsin. Gökyüzü enerjileri de seni destekliyor olacak.

BALIK BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Sabır, eli açıklık ve duyarlılık bu burçta doğan kişilerin en önemli nitelikleridir. Büyük bir inandırma yetenekleri vardır. Dürüst, vicdan sahibi, sadık ve uysaldırlar. Her çevreye kolayca uyabilirler. Genellikle hayal dünyasında yaşarlar. Yaşam görüşleri ciddi fakat gerçekçi değildirler. Balık burcu, diğer burçlar arasında dış etkenlerden en çok etkilenen kişilerdir. Düş dünyasında, öylesine mutludur ki, bazen onun aptal olduğunu bile düşünebilirsiniz. Ama zannettiğinizden daha akıllı ve kurnazdır. Sinirli yapısını gizli bir sakinlikle örterken, herkesin seçtiği özel bir kişi olmanın hayallerini kurarlar. Yaşam onun için ürkütücü ve korkunçtur. Balık burcu insanını dışarıdan gözlemleyenler; duygusal yapısının bir aşk acısına dayanamayacağını zannederler ve kötü haberi hemen vermek istemezler. Aslında, kırılgan görüntüsünün altında güçlü bir kişilik yatar. Gözyaşlarını kısa sürede kurutur ve mendillerini bir kenara atarak, yeni bir yaşamın içinde kendini bulur. Onları teselli edecek o kadar kişi bulunur ki; yeni bir aşk acısı kapısını çalıncaya kadar, hayatını istediği gibi yaşar. Duygusal kırıklıklar pes etmelerine yetmez ve bir sürü yarım kalmış aşkıyla birlikte bir dolu anlatılacak anılarıyla yaşamını tamamlar.

BALIK BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Balıketinde olup kol ve bacakları kısadır. Soluk tenli, açık kahverengi gözlü, uykulu gibi mahmur gözleri vardır. Kilo almaya meyillidirler. Yaşı ilerlediği zaman alın açılır ve şakaklardan beyazlamaya başlar. Her şeye çok çabuk ağladıkları için, gözleri hep nemlidir. Balıklar son derece hassas insanlardır. Kendi dünyalarında yarattıkları fanteziler ve gerçekler arasında sıkışır kalırlar. Zodyak’ın en melankolik burcudur. Kafalarına taktıkları bir problemleri varsa, çevrelerinden kopuk yaşarlar. Sürekli uykusuzluk çekerler. Sinirleri çok hassas oldukları içinde çok çabuk yıpranırlar. Alkol ve uyuşturucuya karşı dayanıksız bir yapıları olmasına rağmen, her fırsatta bu tür şeylere sığınabilirler. Yıllardır yapılan astrolojik araştırmalara göre; intihar vakaların çoğu balık insanlarında rastlanmıştır. Psikologlara en çok giden kişilerin de balık insanları olduğu saptanmıştır. Kış mevsimi balıklar için çok zor geçer. Soğuk algınlığına çabuk yakalanmaları, tüm mevsimi ellerinde mendil ile geçirmelerine neden olur. Ayakları çok hassas olduğu için, en küçük bir üşütmede karın ağrısı çekerler ve çok çabuk yatağa düşerler.

Astrolog Ceylin Çelebi

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